Σε εξέλιξη δύο πορείες στην Πάτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου- ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα δύο πορείες στην Πάτρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Από νωρίς το απόγευμα έχουν συγκεντρωθεί πλήθη πολιτών, σωματείων, φοιτητών και μαθητών, με την πόλη να κινείται σε ρυθμούς διαδηλώσεων και αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Η πρώτη πορεία, που ξεκίνησε από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, συνεχίζει τη διαδρομή της με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων, συλλόγων και φορέων. Οι διαδηλωτές κρατούν πανό με συνθήματα όπως «Το Πολυτεχνείο ζει», «Έξω το ΝΑΤΟ» και «Ψωμί- Παιδεία- Ελευθερία», συνδέοντας το ιστορικό μήνυμα της εξέγερσης με τα σύγχρονα αιτήματα για εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη πορεία, η οποία ξεκίνησε από το πρώην Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οδό Κορίνθου. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και νεολαία, διασχίζοντας κεντρικούς δρόμους της πόλης και δίνοντας ιδιαιτερο χαρακτήρα στην επέτειο.

Η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα με ενισχυμένες δυνάμεις και παρακολουθεί διακριτικά.