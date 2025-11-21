Το σεντούκι της γιαγιάς, μια οικογενειακή, Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση στην Πάτρα

"Το σεντούκι της γιαγιάς", μια οικογενειακή, Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση, με πολλά κοινωνικά μηνύματα, σε κείμενο & σκηνοθεσία της Ελένης Βασιλοπούλου, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, στις 12:30 το μεσημέρι, στην Πάτρα, στο Royal Theater Patras (στην Ακτή Δυμαίων 51).

Η υπόθεση:

Ο Λυκούργος και Συλφίδα, δυο υπέροχα ξωτικά, έκαναν κοπάνα από το εργαστήρι παιχνιδιών του Άγιου Βασίλη για να βρεθούν στο δάσος των ευχών!

Εκεί, θα εμφανιστεί η μικρή Άννα, ένα γενναίο κορίτσι, γεμάτο όνειρα και χαρά!

Στη δεύτερη πράξη, μετά από πολλά χρόνια… η μικρή Άννα πλέον είναι γιαγιά και εμφανίζεται στη σκηνή, η υπέροχη, δραστήρια και πανέμορφη εγγονή της, η μικρή Ελπίδα!

Η μικρή Ελπίδα, έχει γεννηθεί με ένα κινητικό πρόβλημα και μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο! Αυτό όμως, δεν εμποδίζει τα όνειρα της και όπως και η γιαγιά της θέλει να γνωρίσει τον κόσμο και εύχεται να βρεθεί ένα μέρος όπου οι άνθρωποι θα τη σέβονται όπως πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον!

Ο Λυκούργος εμφανίζεται στην Ελπίδα για να τη ξεσηκώσει, να παίξουν, να γελάσουν, ακόμη και να χορέψουν!

Η Ελπίδα, μπορεί να πραγματοποιήσει μια ευχή κι αυτή είναι, να μη μείνει μόνη η γιαγιά της αυτά τα Χριστούγεννα! Άλλο ένα κοινωνικό ζήτημα που αφορά στην 3η ηλικία και την μοναξιά! Φωτισμοί-εφέ, τραγούδια, ακροβατικά, χορογραφίες και συναίσθημα! Αυτή η παράσταση τα έχει όλα! Εντυπωσιακά κοστούμια, σκηνικά, μουσική, τραγούδια, κινησιολογία κ.α.

Λίγα λόγια για τη σεναριογράφο-σκηνοθέτιδα:

Η Ελένη Βασιλοπούλου είναι πολυσχιδής και δραστήρια με ευαισθησία στα κοινωνικά θέματα. Είναι δημοσιογράφος, διευθύντρια του juniorsclub.gr ενός μέσο όπου τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Έχει ιδρύσει τον Οργανισμό Safety Project, με μεγάλο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο! Έχει ανεβάσει σημαντικές παιδικές θεατρικές παραστάσεις, με θεατρικά έργα δικά της τα οποία έχει επίσης σκηνοθετήσει.

Δημιούργησε το σενάριο και τη σκηνοθεσία σε ταινίες μικρού μήκους, όπως η ταινία: “Ζω χωρίς να σε φοβάμαι”, με πρωταγωνιστή τον γνωστό ηθοποιό Αλέξανδρο Μπουρδούμη, για το Σύλλογο ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη “ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ”. Η ταινία αυτή προβάλλεται σε σχολεία κι έχει μεγάλη απήχηση!

Παρουσίασε την επιτυχημένη θεατρική παράσταση, στο Θέατρο Γραμμές Τέχνης “Άτλας, ο γίγαντας των Χριστουγέννων”. Στο πλαίσιο δράσεων του Οργανισμού Safety Project υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε το θεατρικό έργο “Η ζωή είναι επιθυμία” όπου παίζει ακόμη, κατόπιν προσκλήσεως σε διάφορους Δήμους. Το έργο παρουσιάστηκε αρκετές φορές και έλαβε μεγάλης αποδοχής από το κοινό!