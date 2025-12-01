Πάτρα: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής "Εκ Βακχείας Μονογένεση" η συμπεριληπτική

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 18:30, στην Αγορά Αργύρη
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, η εταιρεία συμπεριληπτικών τεχνών Starthands και οι εκδόσεις Κάκτος παρουσιάζουν στην Πάτρα την ποιητική συλλογή της Σοφίας Δευτερίγου με τίτλο «Εκ Βακχείας Μονογένεση» η συμπεριληπτική, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 18:30, στην Αγορά Αργύρη.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα, εκπρόσωποι οργανισμών και ωφελούμενων μελών, μεταξύ των οποίων, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας.
Για το βιβλίο και την ψηφιακή προσβασιμότητα με καθολική προσέγγιση θα μιλήσουν:
- Κεντρική ομιλήτρια η Ποιήτρια – Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων – Δημιουργός περιεχομένου προσβασιμότητας Σοφία Δευτερίγου,
- η Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Πατρών Λένα Αλμπάνη,
- η Εκπαιδευτικός – Φιλόλογος Αντιγόνη Σωτηρχοπούλου,
- η MSc Εκπαιδευτικός Κωφών-Βαρηκόων, Προϊσταμένη Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρηκόων Πάτρας, Αγγελική Νικολοπούλου,
- και η C.E.O της Victorious Network, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Hanson Robotics – ρομπότ Σοφία, με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, Ανδριανή Μανέττα
Συντελεστές εκδήλωσης:
- Συντονίστρια: η δημοσιογράφος Ευτυχία Λαμπροπούλου
- Ρεσιτάλ ποίησης και όπερας η σοπράνο Άννυ Φασσέα, σολίστ ο Ηλίας Ίων Λιβιεράτος και πιανίστρια η Κυριακή Κουντούρη
- Απαγγελίες ποιημάτων : οι ηθοποιοί κ. Σαββιδάκης, Ελ. Σαλαμπάση, Θ. Σιάρκου, Γ. Σκαφιδά.
- Εκφωνητής του κοινωνικού μηνύματος προσβασιμότητας: ο ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός.
- Σκηνοθέτης : ο Κώστας Κιμούλης.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά σε HD, με παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, από την εταιρεία Hands Up.
Με την υποστήριξη: Δήμου Πατρέων, Πανεπιστημίου Πατρών, Starthands, MEP Hellas, Hands Up, Φάρου Τυφλών Ελλάδος, Bitmyjob, Deja Vu Pictures, Athenaeum Ωδείο
Χορηγός επικοινωνίας : Περιοδικό Πατρινόραμα
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς
