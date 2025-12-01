Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο της δημοσιογράφου Βάλιας Πετούρη "Από Μένα Αντίο"

Τον περασμένο μήνα, παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία σε εκδήλωση, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στην αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» της ΕΣΗΕΑ στην Αθήνα, το πρώτο βιβλίο της γνωστής δημοσιογράφου της ΕΡΤ, Βάλιας Πετούρη, με τίτλο «Από μένα αντίο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας.

Το βιβλίο της Βάλιας Πετούρη πρόκειται τώρα να παρουσιαστεί στην Πάτρα, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 19.00 στην Αγορά Αργύρη στην οδό Αγ. Ανδρέου 12 και Ζαΐμη. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το βιβλιοπωλείο "Η Γωνιά του βιβλίου" και τις εκδόσεις Μίνωας και ομιλητές θα είναι ο Πατρινός Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας και ο Πατρινός δικηγόρος και πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Μαρίνος Σκανδάμης, Διδάκτωρ της Νομικής σχολής, πρ. Γ.Γ. Υπ. Δικαιοσύνης.

Τον συντονισμό θα κάνει ο δημοσιογράφος του Σκάι, Γιάννης Πιτταράς ενώ ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου της Βάλιας Πετούρη θα κάνει η ηθοποιός Ευτυχία Μπίλελη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όταν η Μαρίνα Ρηγοπούλου τον πρωτοείδε στο κατάμεστο αμφιθέατρο να σκουπίζει σχολαστικά τα γυαλιά του, είχε ήδη ακούσει για τον Έλληνα ψυχαναλυτή στη Σορβόννη. Πρόσωπο δραστήριο, ο Άλκης Δρόσος ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας και ηγετική φυσιογνωμία στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Εκείνη μπήκε επίτηδες καθυστερημένα στο μάθημά του, κι ο ανυποψίαστος καθηγητής αντίκρισε έναν όμορφο αναψοκοκκινισμένο σίφουνα, που σήκωσε τα πράσινα μάτια του και τον σημάδεψε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε πετύχει τον στόχο. Το αμφιθέα­τρο ήταν πάντα ασφυκτικά γεμάτο στις διαλέξεις του Δρόσου, που με τη βαθιά φωνή και τις ανατρεπτικές πεποιθήσεις του μάγευε τους φοιτητές. Είχε το ταλέντο να συνδέει τις παραδόσεις του με τα μεγάλα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα της εποχής του – και ήταν αληθινά ταραγμένες οι μέρες εκείνες...

Μοιάζει με λιοντάρι μέσα σε κλουβί. Τα μάτια του βγάζουν φλόγες και η φωνή του δεν είναι πια μειλίχια. Είναι μια ουρανομήκης κραυγή αγωνίας, που ακούγεται, θαρρείς, στα πέρατα της γης, σκεφτόταν η Μαρίνα παρατηρώντας τον στα οδοφράγματα του Καρτιέ Λατέν. Μόνο που το λιοντάρι εκείνου του Μάη δεν γνώριζε ότι μπορούσε να τα βάλει με το κατεστημένο, όχι όμως και με μια δεκαοκτάχρονη…

*Η Βάλια Πετούρη είναι δημοσιογράφος και παρουσιάστρια πολιτικών εκπομπών. Έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με το πολιτικό ρεπορτάζ και το πολιτικό σχόλιο. Χαρακτηριστικό πρόσωπο της δημόσιας τηλεό­ρασης (ΕΡΤ), ξεκίνησε την καριέρα της από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84 και την εφημερίδα Η Αυγή.

Το βιβλίο "Από μένα αντίο" αποτελεί το πρώτο της μυθιστόρημα, ενώ έχουν δημοσιευτεί, κατά καιρούς, πολλά άρθρα και διηγήματά της.

Να προσθέσουμε πως την εκδήλωση παρουσίασης στην Αθήνα, άνοιξε με χαιρετισμό ο Γιάννης Κωνστανταρόπουλος, εκδότης των εκδόσεων Μίνωας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας βιβλίων υψηλής αισθητικής ποιότητας και στην υποστήριξη νέων συγγραφικών φωνών που θα θεωρηθούν κλασικοί από τις επόμενες γενιές.

Στη συνέχεια, στην κατάμεστη αίθουσα μίλησαν ο Γιάννης Πανούσης, Ομοτ. Καθηγητής Εγκληματολογίας, και η Μάιρα Παπαθανασοπούλου, συγγραφέας, οι οποίοι ανέδειξαν τη θεματική του βιβλίου και τη λογοτεχνική γραφή της συγγραφέως Βάλιας Πετούρη.

Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε η αγαπητή ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη, προσδίδοντας με τη μοναδική της ερμηνεία συγκινησιακό βάθος στα κείμενα, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος του καναλιού Mega, Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Η Βάλια Πετούρη όπως είπε στην εκδήλωση παρουσίασης του μυθιστορήματος της "Από Μένα Αντίο" στην Αθήνα, σκοπός της ήταν να μετατρέψει μια ερωτική ιστορία, με φόντο όχι μόνο το φλεγόμενο Παρίσι του '68, αλλά συνολικά τα μεγάλα γεγονότα του 20ου αιώνα στην Ευρώπη, σε ένα ντοκουμέντο γεμάτο ένταση, ηθογραφία και ψυχογραφία.