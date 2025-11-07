Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου από 21 έως 30 Νοεμβρίου 2025

Με 77 ελληνικά και διεθνή ντοκιμαντέρ (εκ των οποίων τα 44 είναι Ελληνικές πρεμιέρες) και 32 ταινίες μικρού μήκους, το μεγάλο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Πελοποννήσου επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ, πάντοτε με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις του.

Καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχών, αφίξεων και δράσεων, επιβεβαιώνει τον διεθνή του χαρακτήρα και την ανοδική του πορεία, καθώς εισέρχεται στη δεύτερη δεκαετία ζωής του, πάντα σε διοργάνωση του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας.

Από τις 21 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025, η Καλαμάτα και ένα δίκτυο 15 πόλεων της Πελοποννήσου (Πάτρα, Ναύπλιο, Άργος, Γύθειο, Δημητσάνα, Ξυλόκαστρο, Στυμφαλία, Σπάρτη, Τρίπολη, Μονεμβασιά, Λεωνίδιο, Φιλιατρά, Αμαλιάδα, Ακράτα και Μονή Πορετσού) θα φιλοξενήσουν ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο και πλήθος δράσεων, όπως masterclasses, εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικές εκθέσεις, εργαστήρια συμπαραγωγής, ειδικές δράσεις για ΑμεΑ και μαθητές, αποτελώντας έναν ισχυρό κόμβο πολιτιστικής εξωστρέφειας και αναπτυξιακού δυναμισμού.

Φέτος, το Φεστιβάλ έχει ως κεντρικό αφιέρωμα την “Αλληλεγγύη”, μια έννοια που αποκτά ιδιαίτερο βάρος στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Περισσότεροι από 70 σκηνοθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρευρεθούν στην Καλαμάτα για να παρουσιάσουν τα έργα τους και να συνομιλήσουν με το κοινό, σε μια γιορτή του ντοκιμαντέρ που ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Ανάμεσα στους διεθνείς προσκεκλημένους και οι:

Andreas Hartmann

Σκηνοθέτης και παραγωγός με έδρα το Βερολίνο, αποφοίτησε από το HFF "Konrad Wolf" το 2011 και υπήρξε Meisterschüler του καθηγητή Thomas Arslan στο Berlin University of the Arts (UdK). Το 2014 ήταν φιλοξενούμενος καλλιτέχνης στο Goethe-Institut Villa Kamogawa στο Κιότο της Ιαπωνίας. Το 2017, ήταν υποψήφιος για το γερμανικό τηλεοπτικό βραβείο Grimme Preis και έλαβε το Gerd Ruge Grant. Η ταινία του A FREE MAN κέρδισε το βραβείο Busan Cinephile για το καλύτερο παγκόσμιο ντοκιμαντέρ στο 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπουσάν. Είναι απόφοιτος του Berlinale Talents και του Sundance Institute.

Anja Reiß

Eργάζεται ως ανεξάρτητη σκηνοθέτις και σεναριογράφος μεταξύ Βερολίνου, Φράιμπουργκ και Ζυρίχης. Εκτός από τα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, αναπτύσσει διαδραστικά και πολυμεσικά έργα, καθώς και ρεπορτάζ και επιστημονικά ντοκιμαντέρ για δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα. To “Traces of Responsibility”, το πρώτο της διαδραστικό ντοκιμαντέρ σε συν-σκηνοθεσία με τον σύζυγό της Jann Anderegg, υποστηρίχθηκε από το βραβείο Fast Track του Zürcher Filmstiftung. Το 2018 έλαβε χρηματοδότηση από το ίδρυμα MFG για την ανάπτυξη του έργου “Truth Detectives – The Game”, το οποίο τιμήθηκε το 2023 με το DigitalDOK Award στο Μόναχο. Είναι μέλος της AG DOK και υπότροφος των ιδρυμάτων Karl-Steinbuch και Robert Bosch Stiftung.

Jann Anderegg

Γεννήθηκε στο Toggenburg της Ελβετίας. Αφού εργάστηκε σε διάφορες θέσεις σε ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, σπούδασε μοντάζ κινηματογράφου στην Filmakademie Baden-Württemberg. Από τότε εργάζεται ως μοντέρ σε πολυάριθμες ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. Το 2023, μοντάζ του για την ταινία "Die Theorie Von Allem" του Timm Kröger προβλήθηκε στο επίσημο διαγωνιστικό της Βενετίας. Το 2020 τιμήθηκε με το Βραβείο Ελβετικού Κινηματογράφου Καλύτερου Μοντάζ για την ταινία "Baghdad in My Shadow" του Samir. Έχει επίσης μοντάρει το Late Shift, την πρώτη διαδραστική κινηματογραφική εμπειρία στον κόσμο, η οποία κέρδισε το BAFTA Cymru Award 2018. Είναι μέλος της Ελβετικής και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, και ζει μεταξύ Ζυρίχης και Βερολίνου.

Μία νέα διεθνής συνεργασία

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου εγκαινιάζει φέτος συνεργασία με το Nordic/Docs Festival της Νορβηγίας, με κοινές παραγωγές που θα ταξιδέψουν και στο Όσλο. Μέσα από πρόσκληση, σκηνοθέτες από Ελλάδα και Νορβηγία δημιούργησαν 6 μικρού μήκους ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν και στις δύο πόλεις. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη διαπολιτισμική ανταλλαγή και προωθεί νέες συμπαραγωγές Ελλάδας – Νορβηγίας ενώ δίνει την δυνατότητα και στις δύο χώρες να προωθήσουν ντοκιμαντέρ παραγωγής τους.

Εργαστήρια & Masterclasses

Στη διάρκεια του δεκαήμερου εκτός των προβολών για ενήλικες και την εκπαιδευτική ζώνη για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οργανώνονται πολλά και υψηλής ποιότητας σεμινάρια με Διεθνείς Εκπαιδευτές Πανεπιστημιακούς και Σκηνοθέτες όπως η Rebecca Bond, ο Luke Blazejewski, ο Erik Knudsen, ο Mark Bond, ο Robert Rombout και ο Ιάκωβος Παναγόπουλος. Η ανταπόκριση του κοινού και της κινηματογραφικής κοινότητας είναι εντυπωσιακή: περισσότεροι από 40 Έλληνες και ξένοι δημιουργοί και φοιτητές — με συμμετοχές από χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Αμερικής, έχουν ήδη εγγραφεί στα φετινά σεμινάρια και masterclasses.

Ανάμεσά τους:

5ήμερο σεμινάριο «Δημιουργώντας ένα ντοκιμαντέρ» με τον Mark Bond

Μεταπτυχιακοί φοιτητές δημιουργούν video art έργα στα όρια ντοκιμαντέρ και εικαστικής τέχνης.

3ήμερο Pitching Lab – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ιδεών με τους Erik Knudsen, Rebecca Bond, Luke Blazejewski και Ιάκωβο Παναγόπουλο (Ιόνιο Πανεπιστήμιο).

Νέοι δημιουργοί εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη και παρουσίαση κινηματογραφικών ιδεών, ενώπιον παραγωγών και χρηματοδοτικών φορέων.

Masterclass με τον Andreas Hartmann

Σε συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ναύπλιο, και θέμα τη μη λεκτική επικοινωνία στο ντοκιμαντέρ παρατήρησης.

2ήμερο Masterclass Φωτογραφίας με τον Robert Rombout

«Ανάμεσα στον Κινηματογράφο και τη Φωτογραφία: Σκηνοθετώντας την Πραγματικότητα» με τη Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας και τη Φωτογραφική Λέσχη Τρίπολης.

Masterclass Διαδραστικού Ντοκιμαντέρ

Με τους Anja Reiss και Jann Anderegg, δημιουργούς του Traces of Responsibility.

Οι συμμετέχοντες βιώνουν τη διαδραστική αφήγηση, επηρεάζοντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του φιλμ.

*Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, με την οικονομική υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ και σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας και οικείους Δήμους και φορείς ανά κάθε πόλη του Δικτύου.

Το πλήρες πρόγραμμα προβολών και δράσεων του φετινού Φεστιβάλ θα ανακοινωθεί σύντομα.

