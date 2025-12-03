Το κόκκινο τριαντάφυλλο του Νικήτα Κακλαμάνη στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Στη Βουλή έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχτηκε στη Βουλή ο Νικήτας Κακλαμάνης, το μεσημέρι της Τετάρτης.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στη Βουλή λίγο πριν τις 14:30 το μεσημέρι και ο κ. Κακλαμάνης την υποδέχτηκε με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.
Η συνάντησή τους εντάσσεται στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών συναντήσεων που έχουν οι νέοι πρέσβεις με την πολιτειακή ηγεσία της χώρας.
