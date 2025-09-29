Το Welcome to UP 2025, υποδέχεται τρία από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της χώρας

Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, υποδέχεται για τρεις ημέρες, με ελεύθερη είσοδο, τρία από τα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου της χώρας, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες μέσα από βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους, animation και δημιουργίες για παιδιά και νέους. Πρόκειται για μια πρόταση του Ιδρύματος Τοπάλη, που είχε ενταχθεί με επιτυχία και στις προηγούμενες διοργανώσεις

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Πάρκο της Ειρήνης της Πανεπιστημιούπολης, φοιτητές, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και το κοινό της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν, τρεις ξεχωριστές βραδιές γεμάτες εικόνες, ιστορίες και συναισθήματα, σε open air κινηματογράφο.

Πρόγραμμα Προβολών

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025

19.30-21.00 Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας «ταξιδεύει» και φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Campus, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους του Φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα προβολών:

ΓΚΕΚΑΣ του Δημήτρη Μουτσιάκα

MJ του Γιώργου Φουρτούνη

HONEYMOOΝ του Αλκι Παπασταθόπουλου

ZANKE της Ίριδας Μπαγλανέα





Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

19.30-21.00 Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

AnimaSyros

Το ANIMASYROS, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης, έρχεται φέτος στο Welcome to UP 2025, φέρνοντας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Campus μοναδικές προβολές animation.

Ξεκινώντας το ταξίδι του τον Σεπτέμβριο του 2008 στη Σύρο, το AnimaSyros έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό που παρουσιάζει στο κοινό έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο, προβάλλοντας την τέχνη και την τεχνική του animation σε όλες τις μορφές της.

Το πρόγραμμα προβολών:

COUNTRY: PORTUGAL

Porto’s Old Man

52hz

My Seagull Espanhola

My House Has a Lot of Windows

Jungle

Spark

Sadness Comes in Waves

Everything that Stays in the Surface Dies

The Beating Seed

Aromas

Mona Lisas

COUNTRY: ITALY

The Meatseller

Supersilly

Dòma

Un sogno, io ricordo

Né una né due

Le gobbe nel giardino

Masadeg

Mare 'ngannatore

Pronta

53, Rue de Verdun