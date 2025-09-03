Welcome to UP 2025: Οι εκδηλώσεις με την στήριξη του ιδρύματος Τοπάλη

Το « Welcome to UP », το πρωτοπόρο Φεστιβάλ Υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, επιστρέφει για τέταρτη συνεχή χρονιά και δίνει ξανά ραντεβού με την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις πόλεις που εδρεύει.

Φέτος, από την Τρίτη 7 έως και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, η Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο και στο Κουκούλι, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, θα γεμίσουν με πολιτιστικά δρώμενα, μουσική, κινηματογράφο, θέατρο, εργαστήρια, κ. ά. πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, προσφέροντας στους νέους μια ζεστή και δημιουργική υποδοχή αλλά και σε όλους τους φοιτητές τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος αλλά και των πόλεων που θα τους φιλοξενήσουν.

Το Ίδρυμα Ιωάννου & Ευτέρπης Τοπάλη που στηρίζει αποφασιστικά από το ξεκίνημά του τον ρηξικέλευθο αυτό θεσμό, φέτος «ταξιδεύει» τους πρωτοετής με μια συναυλία του διεθνώς αναγνωρισμένου πατρινού δημιουργού Σταύρου Γασπαράτου με το έργο του EXPANDED PIANO II, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, (ώρα 20.00-21.00).

Και με ένα τριήμερο κινηματογραφικών προβολών, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Campus «Πάρκο Ειρήνης» όπου θα απολαύσουν αναπαυτικά και υπαίθρια βραβευμένες ταινίες των σημαντικότερων φεστιβάλ στο είδος τους δηλαδή :

• του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το ραντεβού έχει οριστεί για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, (ώρα 19:30-21.00).

· Του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ AnimaSyros, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, (ώρα 19.30-21.00) και

· Του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, (ώρα 19.30-21.00).

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών και στις ιστοσελίδες:

https://welcometoup.upatras.gr/

http://topali.gr https://topali.gr/events/

