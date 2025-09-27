Φωκίων Ζαΐμης: Έργα καθαρισμού χειμάρρων από την Πολιτική Προστασία

Έργα καθαρισμού, διανοίξεων και όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων σε ρέματα και χειμάρρους, με έμφαση στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου και είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε πιθανές έντονες βροχοπτώσεις, ξεκίνησαν με την εντολή της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας.

Τα έργα αφορούν σε αυτή τη φάση τις περιοχές Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Καμίνια, καθώς επίσης και τα Μποζαϊτικα και την ευρύτερη περιοχή, που είναι περιοχές προτεραιότητας για την αντιπλημμυρική τους θωράκιση.

Επίσης συνεργεία βρίσκονται στις περιοχές Τζάιλο και Σανταμέρι της Δυτικής Αχαΐας και οι καθαρισμοί θα συνεχιστούν για όλες τις επόμενες ημέρες, σε συνδυασμό με έργα που βρίσκονται εδώ και ημέρες σε εξέλιξη από την Τεχνική Υπηρεσία για τους καθαρισμούς ποταμών σε Χάραδρο, Μείλιχο, Βουραϊκό κτλ.

«Τα έργα ξεκίνησαν με απόλυτη προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν ειδικές ανάγκες πλέον, λόγω των πυρκαγιών του Αυγούστου, καθώς ενόψει του χειμώνα θα πρέπει να μεριμνήσουμε για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης, συμπληρώνοντας ότι «εκεί που ασφαλώς δίνεται βαρύτητα είναι οι κατοικημένες περιοχές και οι οικισμοί έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν περιουσίες συμπολιτών μας αλλά και οι ίδιοι. Από την Πολιτική Προστασία η προσπάθεια θα είναι μέσα στο επόμενο διάστημα να γίνουν καθαρισμοί και διανοίξεις παντού όπου υπάρχουν τέτοιες ανάγκες στην Αχαΐα».