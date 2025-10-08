Κώστας Λογαράς: Οι χαρακτήρες στο μυθιστόρημα «Διπλή ζωή» είναι στέρεοι, ζωντανοί, βγαίνουν από τη ζωή

Το νέο μυθιστόρημα του Πατρινού συγγραφέα Κώστα Λογαρά με τίτλο "Διπλή Ζωή" που κυκλοφορεί εδώ και περίπου δέκα μήνες από τις εκδόσεις Καστανιώτη και έχει αγαπηθεί από τους αναγνώστες προξενώντας παράλληλα και συζητήσεις με το κοινωνικό του θέμα που αφορά στο πλέγμα των σύγχρονων οικογενειακών σχέσεων, παρουσιάζεται σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το βιβλιοπωλείο "Η Γωνιά του βιβλίου" της οικογένειας Παπαχρίστου & οι εκδόσεις Καστανιώτη, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 στις 7.30 το απόγευμα, στην φιλόξενη αίθουσα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών στη Ρήγα Φεραίου 5 και Γκότση, στην Πάτρα.

Για το βιβλίο του Κώστα Λογαρά, ενός αξιόλογου δημιουργού που γράφει από τα χρόνια της δεκαετίας του '70 και έχει αποκτήσει και τον άτυπο τίτλο "του συγγραφέα της πόλης της Πάτρας" με την έννοια ότι η γενέθλια πόλη έχει συχνά αποτελέσει σημείο αναφοράς σε διηγήματα και μυθιστορήματα του, θα μιλήσει στην εκδήλωση η φιλόλογος και κριτικός λογοτεχνίας Μίνα Π. Πετροπούλου ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό που θα συντονίσει η δημοσιογράφος και μεταφράστρια Κρίστυ Κουνινιώτη.

Ο Κώστας Λογαράς θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του σε όσους τού το ζητήσουν. Η όλη λογοτεχνική βραδιά που αναμένεται με ενδιαφέρον, θα πλαισιωθεί μουσικά από τον πιανίστα Ανδρέα Κότσιφα.

Στο ανατρεπτικό αυτό μυθιστόρημα ο συγγραφέας αναδεικνύει τα αδιέξοδα του εν πολλοίς αναγκαίου θεσμού της οικογένειας, ενώ, χωρίς να παίρνει θέση, καλεί τον αναγνώστη να αποφασίσει πού βρίσκεται η αλήθεια και πού το ψέμα στη ζωή και στις επιλογές του polyamorous ήρωα της συναρπαστικής ιστορίας του.

Ο ίδιος ο Κώστας Λογαράς μοιράστηκε μαζί μας σε κείμενο του, τις σκέψεις του με αφορμή το καλογραμμένο, έντονο και συγκινητικό σε σημεία, βιβλίο του.

-Η "Διπλή ζωή" αναφέρεται στις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται στο θεσμό της οικογένειας σήμερα. Στις ανεπάρκειες και τα μειονεκτήματα τού αναγκαίου, παρόλ’ αυτά, οικογενειακού θεσμού. (Μονογονεϊκές οικογένειες, ομόφυλα ζευγάρια, ελεύθερες σχέσεις μέσα στο γάμο και σουίνγκιν, παρένθετες μητέρες και παιδιά γεννημένα με σπέρμα από τράπεζα σπέρματος κλπ).

-Ο ήρωας του μυθιστορήματος Παύλος Παυλής, η γυναίκα του Μαρίνα και η ερωμένη του Έλσα διατηρούν ανοιχτές ερωτικές σχέσεις, οι δύο πρώτοι μέσα σε γάμο. Ωστόσο τα παιδιά τους η έφηβη Νάσια και ο δωδεκάχρονος γιος τής Έλσας Φίλιππος, αντιδρούν σ' αυτόν τον τρόπο ζωής. Μέσα από τις συγκρούσεις αλλά και τη συνύπαρξη των ηρώων, τις αντιδράσεις και τις αντιθέσεις τους, αναδεικνύεται ο ψυχισμός τους και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που προκαλούν οι νέες συνθήκες.

- Χωρίς να παίρνω ο ίδιος θέση και δίχως να κατευθύνω τη σκέψη τού αναγνώστη, τον περιφέρω σε γεγονότα που του παρουσιάζω από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Τι σημαίνει αυτό; Ότι καταγράφω τα γεγονότα και ζητώ από τον αναγνώστη να αποφανθεί πού βρίσκεται η αλήθεια και πού το ψέμα στις αντικρουόμενες μεταξύ τους συμπεριφορές των ηρώων μου.

- Ποιος είναι τελικά ο polyamorous ήρωας Παύλος Παυλής; Είναι ο εσωστρεφής όπως υποστηρίζει η κόρη του; Άνθρωπος με δαίμονες που πρέπει να τους θρέψει, όπως αποδέχεται η γυναίκα του; Είναι ο ιδανικός σύντροφος και εραστής όπως τον βλέπει η ερωμένη του; Μήπως ο υποκριτής που εξαγοράζει με δώρα τη σιωπή των θυμάτων του όπως καταγγέλλει ο γιος της ερωμένης; Είναι ίσως ο ρεαλιστής που θεωρεί ότι η κοινωνία αλλάζει και οι σχέσεις πρέπει να αναμορφωθούν; Ή μήπως ο ανήθικος ηδονοθήρας που υπονομεύει τον θεσμό της οικογένειας όπως αποφαίνεται ο εισαγγελέας;

- Ο λόγος παρουσιάζει ανάγλυφα τα ψυχικά τοπία των προσώπων και ερμηνεύει τις ενέργειές τους, τις ανασφάλειές τους, τον ατομοκεντρισμό τους, τους φόβους τους μπροστά στις τόσες αλλαγές.

- Παράλληλα, αντιπαραβάλλονται δύο γενιές όσον αφορά την ερωτική συμπεριφορά : Απ’ τη μια, ο τρόπος προσέγγισης της ερωτικής ζωής απ’ τις γενιές του ’80 και ’90 που γαλουχήθηκαν με τα φεμινιστικά κινήματα και τους αγώνες για σεξουαλική απελευθέρωση. Κι απ’ την άλλη, η αντίληψη που έχουν οι νέες ψηφιακές γενιές της πρώτης εικοσαετίας του 21ου αιώνα. Οι οποίες μαθαίνουν την ερωτική ζωή μέσα από το διαδίκτυο.

- Μερικά από τα ερωτήματα που τίθενται στη "Διπλή ζωή":

~ ποια είναι τα όρια της ατομικής ελευθερίας και κατά πόσο περιορίζει η πατρική ή η μητρική ευθύνη;

~ πόσο δεσμευτική είναι η κοινή γνώμη για τις προσωπικές μας επιλογές;

~ Τελειώνει ένας γάμος με το τέλος της σεξουαλικής έλξης του ζευγαριού;

~ Πώς γίνεται και μια σχέση ερωτική καταλήγει σε αδυσώπητο πόλεμο μεταξύ των πρώην εραστών;

~ Σε τι διαφέρει ο έρωτας από την αγάπη;

Οι χαρακτήρες στο μυθιστόρημα «Διπλή ζωή» είναι στέρεοι, ζωντανοί, ολοκληρωμένοι. Και βγαίνουν απ’ τη ζωή, υπογραμμίζει τέλος ο Κώστας Λογαράς.