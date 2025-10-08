Φωτεινή Τσιλιμέκη: Προσφορά ζωής και δωρεά στο ΠΓΝΠ, στη μνήμη του αδελφού της, Δημήτρη

Ήταν 6/5/2024 όταν έχανε την ζωή του σε τραγικό δυστύχημα ο 25χρονος Δημήτρης Τσιλιμέκης, με συνοδηγό την αδερφή του Φωτεινή, από το Αιτωλικό, η οποία όλο το διάστημα που ακολούθησε δεν έπαψε να τον τιμά, όπως θα κάνει άλλωστε και στο μέλλον, με κάθε τρόπο.

Η Πολιτικός Μηχανικός με την πολύπλευρη ενεργή κοινωνική παρουσία, φρόντισε με την δωρεά της καρδιάς, των ματιών και τριών ακόμη ζωτικών οργάνων του Δημήτρη να δώσει ζωή σε 6 συνανθρώπους και να γίνει μέλος της κοινότητας των 111 ανθρώπων που την περσινή χρονιά στην Ελλάδα έκαναν την πιο σπουδαία προσφορά που μπορεί να υπάρξει, αναφέρει το agriniosite.gr. Παράλληλα δεν έχει σταματήσει να επικοινωνεί στα κοινωνικά δίκτυα την μέγιστη κοινωνική σημασία της δωρεάς οργάνων.

Όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Δώρισε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» ένα ανυψωτικό μηχάνημα για βάρος 180 κιλών, στην μνήμη του αδελφού της, φροντίζοντας να παραδοθεί στο ίδιο το ίδρυμα και μάλιστα χωρίς να έχει επιβαρυντικό κόστος με αναλώσιμα.

Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μάλιστα, συνεδρίασαν για να αποδεχθούν την δωρεά και να ευχαριστήσουν την οικογένεια του αδικοχαμένου Δημήτρη που αποφάσισε να τιμήσει την μνήμη του με πράξεις.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα συγκινητικά έγραψε στον λογαριασμό της στο facebook η Φωτεινή Τσιλιμέκη: «Είναι κάτι στιγμές και συγκυρίες που βροντοφωνάζουν πόσο παρών θα είσαι ανάμεσά μας, να προχωράμε στο δρόμο της προσφοράς κάνοντάς σε υπερήφανο, όπως υπερήφανους μας έκανες! Μια δωρεά από καρδιάς μας στους ανθρώπους που σε φρόντισαν ώστε η καρδιά σου να συνεχίσει να χτυπά και τα όργανά σου να σκορπίζουν ζωή! Το ΧΡΕΟΣ μας για εσένα θα το κάνουμε ΩΣ ΤΕΛΟΥΣ!»