Τατόι: Στα δύο κόπηκε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος που έπεσε- Τα πιθανά σενάρια για τα αίτια του ατυχήματος

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι, όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής αεροπορίας, έχασε ύψος και κατέπεσε σε χωράφι.

Τα μέλη του πληρώματος, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος σηκώθηκε από τον διάδρομο απογείωσης λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Ενώ πετούσε πάνω από την πίστα του Τατοΐου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία άρχισε να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε χωράφι 150 μέτρα από τον τροχόδρομο.

Το αεροσκάφος συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση συντήρησης για τους εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, σύμφωνα με την οποία τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη πραγματοποιούν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Ιπτάμενοι και μηχανικοί που είδαν το αεροσκάφος να προσκρούει στο έδαφος έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Το πλήρωμα του αεροσκάφους, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, αν και σοβαρά τραυματισμένοι, είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο. Ο ένας εκ των δύο φέρει πιο σοβαρά τραύματα.