Γερμανία: Η δήμαρχος είπε ότι ήταν η 17χρονη θετή κόρη της που τη μαχαίρωσε

Η εκλεγμένη σοσιαλδημοκράτισσα δήμαρχος του Χέρντεκε της Γερμανίας, Ίρις Στάλτσερ, που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι, δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου στο Χάγκεν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι υποψίες στρέφονται εναντίον της 17χρονης κόρης της Στάλζερ. Ένας εκπρόσωπος της ομάδας ανθρωποκτονιών δήλωσε ότι δύο ύποπτα μαχαίρια βρέθηκαν στο διαμέρισμα μετά την επίθεση. Η 17χρονη και ο 15χρονος γιος της συνελήφθησαν, στη συνέχεια επειδή δεν μπόρεσαν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις για το πώς βρέθηκαν τα μαχαίρια στην κατοχή τους.

Ωστόσο σύμφωνα με το Spiegel, η Στάλζερ μίλησε το βράδυ και ενοχοποίησε την κόρη της. Το κίνητρο είναι προς το παρόν άγνωστο. Σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο υιοθετημένα παιδιά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας, η εκλεγμένη δήμαρχος της πόλης δέχθηκε 14 μαχαιριές στο πάνω μέρος του σώματός της.

"Με βάση τα στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος, υποθέτουμε ότι η κόρη του θύματος είναι υπεύθυνη για τους τραυματισμούς", δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας. Φαίνεται ότι πρόκειται για οικογενειακή διαμάχη.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, δεν θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την κόρη. Δεν υπάρχουν λόγοι σύλληψης. " Δεν μπορώ να υποβάλω αίτηση για ένταλμα σύλληψης απλώς και μόνο επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και επειδή έχουν αναφερθεί αυτές οι διαδικασίες". Αντ' αυτού, η κατηγορούμενη θα πρέπει να παραδοθεί στο γραφείο κοινωνικής πρόνοιας νέων. Τα παιδιά πιθανότατα δεν θα παραδοθούν στον πατέρα τους.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Αρχών, η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο γύρω στο μεσημέρι της Τρίτης. Η κόρη της Στάλζερ ανέφερε μέσω κλήσης έκτακτης ανάγκης ότι η Στάλζερ είχε τραυματιστεί σοβαρά ως αποτέλεσμα ληστείας. Στη συνέχεια, η αστυνομία βρήκε τη Στάλζερ σοβαρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο με ελικόπτερο διάσωσης. Καθώς η έρευνα προχωρούσε, ωστόσο, η προσοχή στράφηκε γρήγορα στα δύο παιδιά.

Δήμαρχος μόλις μιάμιση εβδομάδας

Υπενθυμίζεται ότι η δικηγόρος Ίρις Στάλτσερ εξελέγη δήμαρχος Χέρντεκε, σε μια πόλη της Κοιλάδας του Ρουρ στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στις 28 Σεπτεμβρίου.

Στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών η 57χρονη είχε επικρατήσει του υποψηφίου των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), Φάμπιαν Κόνραντ Χάας, με ποσοστό 52,2%.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε: "Ανησυχούμε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της. Πρόκειται για μια αποτρόπαια πράξη που δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας".