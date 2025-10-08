Σε ηλικία 89 ετών πέθανε η Τζόαν Μπένετ Κένεντι, η πρώτη σύζυγος του Γερουσιαστή Τεντ Κένεντι.

Σύμφωνα με το PEOPLE Τζόαν Μπένετ Κένεντι πέθανε ήρεμα, στον ύπνο της, στο σπίτι της στη Βοστώνη, νωρίς το πρωί της 8ης Οκτωβρίου, όπως επιβεβαίωσε το. Ήταν 89 ετών.

Η Τζόαν, ταλαντούχα πιανίστρια με μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση, χώρισε από τον Τεντ το 1983, αλλά συνέχισε να είναι γνωστή ως η πολύπαθη σύζυγος του νεότερου γιου της οικογένειας Κένεντι, με τον οποίο ήταν παντρεμένη επί 22 χρόνια.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 2 Σεπτεμβρίου 1936 και μεγάλωσε στα προάστια, σε μία ρωμαιοκαθολική οικογένεια.

Γνώρισε τον Τεντ το 1957, όταν η μεγαλύτερη αδελφή του, η Τζιν Κένεντι, τους σύστησε. Η Τζόαν και η Τζιν ήταν τότε φοιτήτριες στο Manhattanville College.

Μέσα σε ένα χρόνο αρραβωνιάστηκαν. Αν και τόσο η Τζόαν όσο και ο Τεντ εξέφρασαν επιφυλάξεις για τον γάμο τους, ο πατέρας του Τεντ, ο ισχυρός πατριάρχης Τζο Κένεντι, επέμεινε να γίνει ο γάμος.

Παντρεύτηκαν στις 29 Νοεμβρίου 1958 στο Bronxville της Νέας Υόρκης, το μικρό προάστιο όπου μεγάλωσε η Τζόαν. Με τον Τεντ απέκτησαν τρία παιδιά: την Κάρα, τον Τεντ Τζούνιορ και τον Πάτρικ.

Η Κάρα, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα το 2002, πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2011. Ο Τεντ Τζούνιορ, δικηγόρος και πρώην μέλος της Γερουσίας της Πολιτείας του Κονέκτικατ, εμφάνισε καρκίνο των οστών σε ηλικία 12 ετών και ακρωτηριάστηκε στο δεξί πόδι. Ο Πάτρικ υπηρέτησε ως βουλευτής στο Ρόουντ Άιλαντ για 16 χρόνια και είναι υπέρμαχος της ψυχικής υγείας.