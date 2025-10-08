Back to Top
Πάτρα Ρομά συλλήψεις
Πάτρα: 5 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά

Εκτεταμένες έφοδοι από την αστυνομία

Σε μια συντονισμένη επιχείρηση για την πάταξη της εγκληματικότητας, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (08.10.25) εκτεταμένες εφόδους στους καταυλισμούς Ρομά στο Βελβίτσι και το Χάραδρο Πατρών.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ειδικό κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο τον έλεγχο παράνομων συνδέσεων. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο δίκτυο κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως διαπιστώθηκε, κάτοικοι των καταυλισμών έκλεβαν ρεύμα συστηματικά, με την παράνομη δραστηριότητα να εκτιμάται ότι λάμβανε χώρα τουλάχιστον τους τελευταίους έξι μήνες.

Αποτέλεσμα των ερευνών ήταν η σύλληψη πέντε ατόμων. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ' εξακολούθηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

