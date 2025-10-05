Τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες: Καταγράφονται σχεδόν 240 περιστατικά κάθε ημέρα

Το φαινόμενο των τηλεφωνικών και διαδικτυακών απατών έχει εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή. Οι δράστες αποθρασύνονται, ενώ τα θύματα χάνουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2022 ανά 100.000 τραπεζικές συναλλαγές πανευρωπαϊκά, οι 2,65 αφορούσαν σε απάτη. Το 2024, το ίδιο νούμερο εκτοξεύεται στα 5,57 περιστατικά σημειώνοντας μόλις σε 2 χρόνια εκρηκτική άνοδο 110%.

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το 2024 το πενταψήφιο νούμερο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δέχτηκε 89,343 κλήσεις, δηλαδή περίπου 240 κλήσεις την ημέρα, για απάτες σε μεγάλο βαθμό μέσω διαδικτύου.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να μην αποκαλύπτουν ποτέ σε αγνώστους προσωπικά τους στοιχεία.