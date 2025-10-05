Απόπειρα βιασμού στην Αργυρούπολη: Με άρπαξε από τα μαλλιά και με έριξε κάτω, λέει η 59χρονη

Μία 59χρονη γυναίκα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε έξω από το σπίτι της στην Αργυρούπολη, όταν νεαρός άνδρας επιχείρησε να τη βιάσει την ώρα που επέστρεφε από το σούπερ μάρκετ.

«Mπήκα απέναντι στο σούπερ μάρκετ, ψώνισα και γύρισα και πάω να μπω στην είσοδο, με κλειδί. Με βούτηξε ένας από το μαλλί και με πέταξε στην είσοδο κάτω. Μου έσκισε τη μπλούζα, μου κατέβασε το παντελόνι ως ένα σημείο, προσπάθησε να το βγάλει» περιέγραψε η γυναίκα μιλώντας στο Star και πρόσθεσε: «Εγώ φώναζα, ούρλιαζα, χτυπιόμουν όσο μπορούσα. Φόραγε κουκούλα και μάσκα, αλλά δεν κατάφερα να του τη βγάλω. Από τη δύναμή του και τον σωματότυπο κατάλαβα ότι ήταν νέος».