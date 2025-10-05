Γκάρι Κασπάροφ: «Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, θα εισβάλει το 2025»

Ο θρυλικός σκακιστής Γκάρι Κασπάροφ, κεντρική μορφή του δημοκρατικού μπλοκ στη Ρωσία, και πάγιος επικριτής του Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποίησε από το βήμα του Foro La Toja 2025 στην Ισπανία ότι ο Ρώσος πρόεδρος πιθανόν να επιχειρήσει χερσαία εισβολή σε κράτος της Βαλτικής το 2025.

Στόχος του Ρώσου «τσάρου», όπως εκτιμά ο Κασπάροφ, είναι να δοκιμάσει προοδευτικά τις αντοχές και τις ανοχές της Ευρώπης, σε μία μακροσκελή και βασανιστικά χρόνια απόδειξη ότι «το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν λειτουργεί».

Ο Κασπάροφ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «το κεντρικό μέτωπο όπου θα κριθεί το μέλλον της ελευθερίας, από την Ταϊβάν μέχρι την Βενεζουέλα», υπογραμμίζοντας ότι η σύρραξη δεν θα τελειώσει όσο ο Πούτιν παραμένει στην εξουσία και διαθέτει πόρους.