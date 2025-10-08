Εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες γης- Συλλήψεις και στην Ηλεία

Σε 13 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι Αρχές για την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στην οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες, που είναι κυρίως από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, εκμεταλλεύονταν πάνω από 100 αλλοδαπούς από Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και άλλων εθνικοτήτων.

Τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν σχεδόν όλο το μεροκάματο κάθε εργάτη, που έδιναν οι εργοδότες, με αιτιολογία ότι τους έδιναν ένα πιάτο φαγητό, κατάλυμα-τρώγλη για τη διαμονή τους, ρούχα και νερό.

Ανάμεσα στους δράστες συγκαταλέγεται και μια γυναίκα από το Νεπάλ, που φέρεται να εντόπιζε υποψήφια θύματα.

Τα μέλη του κυκλώματος προσέλκυαν τα θύματά τους με τη θέαση ψεύτικων βίντεο στο ΤikTok, που απεικόνιζαν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και διαμονή σε ωραία καταλύματα.

Από χθες έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 170 προσαγωγές, συλλήψεις μελών μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος, καθώς και συλλήψεις λοιπών ατόμων για άλλα αδικήματα από περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους.

Σε βίντεο της ΕΛΑΣ αποτυπώνεται η στιγμή της που άντρες της ΟΠΚΕ μπαίνουν σε ένα από τα καταλύματα.

Εκεί εντόπισαν εικόνες εξαθλίωσης, κάτω από τις οποίες φέρονται να διέμεναν τα θύματα του κυκλώματος.