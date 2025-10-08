Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 9 έως και 15 Οκτωβρίου 2025

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας ξεχωρίζει το φουτουριστικό φιλμ "Tron: Ares" - Συνεχίζεται για 3η εβδομάδα η προβολή του "Μια Μάχη μετά την Άλλη"

Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα από την Πέμπτη 9 έως και την Τετάρτη 15-10-2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 4 στις 20.20 και στις 23.00 καθημερινά «TRON: ARES» Η συγκεκριμένη ταινία που βγαίνει ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ, έχει στο επίκεντρο έναν εξαιρετικά εξελιγμένο Πρόγραμμα, τον Ares, ο οποίος αποστέλλεται από τον ψηφιακό κόσμο στον πραγματικό κόσμο για μια επικίνδυνη αποστολή, σηματοδοτώντας την πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με οντότητες Τεχνητής Νοημοσύνης. Καταλληλότητα: Κ12 Κατηγορία: Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας Σκηνοθεσία: Joachim Rønning της ταινίας "Kon Tiki". Παίζουν οι ηθοποιοί: Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, με τους Gillian Anderson και Jeff Bridges. Σενάριο: Τζέσι Γουίγκουτοου, Τζακ Θορν ("Adolescence"). Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 119 λεπτά. Tην πρωτότυπη μουσική της ταινίας έχουν συνθέσει οι σπουδαίοι Nine Inch Nails, που είναι το οσκαρικό δίδυμο των Τρεντ Ρέζνορ και Άτικους Ρους.

Αίθουσα 8 στις 21.00 και στις 23.10 "Στα Βάθη του Χειμώνα - Τhe Dead of Winter" "Παγωμένο" θρίλερ σε σκηνοθεσία Brian Kirk και σενάριο Nicholas Jacobson-Larson και Dalton Leeb, με πρωταγωνίστρια την 66χρονη Βρετανή, Οσκαρική ηθοποιό Έμα Τόμσον-Emma Thompson. Μια γυναίκα που ταξιδεύει μόνη στην ορεινή Μινεσότα, διασώζει μια έφηβη που παραλίγο να πέσει θύμα απαγωγής. Τότε διαπιστώνει πως είναι η μοναδική ελπίδα για να σωθεί το κορίτσι, αφού οι δυο τους απέχουν ώρες ολόκληρες από οποιοδήποτε ίχνος πολιτισμού. Πλάι στην Emma Thompson ("Λογική και ευαισθησία", "Επιστροφή στο Χάουαρντς Εντ"), παίζουν οι Judy Greer, Marc Menchaca και Laurel Marsden. Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Piazza Grande του 78ου Locarno Film Festival στις 8 Αυγούστου 2025. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 5 στις 17.00 το σαββατοκύριακο, και στις 19.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 4 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Κατοικίδια στο Express - Pets on a Train" Μια ξέφρενη περιπέτεια ξεκινά όταν μια παρέα αξιαγάπητων κατοικίδιων παγιδεύεται σε ένα τρένο που τρέχει ασταμάτητα! Ο Χανς, ένας πανέξυπνος αλλά εκδικητικός ασβός, έχει στήσει το τέλειο σχέδιο για να πάρει το αίμα του πίσω. Όμως τα ζώα δεν είναι μόνα τους: στο πλευρό τους βρίσκεται ο Φάλκον, το πιο ευρηματικό ρακούν της παρέας, που με χιούμορ, θάρρος και εφευρετικότητα είναι έτοιμος να τα οδηγήσει μια απίθανη αποστολή διάσωσης. Πρόκειται για Γαλλοαμερικάνικη συμπαραγωγή 2025. Σκηνοθεσία: Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy. Σενάριο: David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti. Διάρκεια: 99 λεπτά. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 2 στις 20.10 καθημερινά "Dracula" Μετά από μια καταστροφική απώλεια που στοιχίζει την ψυχική του ισορροπία, ένας πρίγκιπας του 15ου αιώνα αποκηρύσσει τον Θεό και καταδικάζεται σε μία αιώνια ζωή ως Δράκουλας. Τώρα, η άγνωστη ιστορία αγάπης του διαβόητου βαμπίρ ξεδιπλώνεται καθώς ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, αψηφώντας το πεπρωμένο και τη θνητότητα, αναζητώντας την χαμένη του αγάπη. Μια τολμηρή, γοτθική, οπτικά εντυπωσιακή προσέγγιση του Δράκουλα που ζωντανεύει την εξαιρετική αγάπη και τις θυσίες που δημιούργησαν έναν θρύλο. Πρόκειται για μια νέα, επική ταινία που βασίζεται στο μυθιστόρημα Dracula του 1897 του Bram Stoker. Πρωταγωνιστεί ο Caleb Landry Jones που ερμηνεύει τον βασικό χαρακτήρα. Επίσης παίζουν ο 2 φορές τιμημένος με Όσκαρ β' ανδρικού, Christoph Waltz, ο Guillaume de Tonquédec και η Zoë Bleu. Η ταινία σε σκηνοθεσία του 66χρονου Λικ Μπεσόν καλύπτει αιώνες ιστορίας, συνδυάζοντας γοτθικό ρομαντισμό, δράση και σκοτεινό χιούμορ. Ο Δράκουλας σκιαγραφείται όπως ποτέ άλλοτε: τραγικός, γοητευτικός και βαθιά ανθρώπινος, διαβάσαμε για την ταινία στο Αθηνόραμα. Το "Dracula" που έχει ήδη βγει στις Γαλλικές αίθουσες, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Λικ Μπεσόν ("Απέραντο Γαλάζιο", "Λεόν", "Το Πέμπτο Στοιχείο", "Lucy", "Ιωάννα της Λωραίνης"). Διανομή από την Τanweer. Διάρκεια: 129 λεπτά. Η ταινία στο ξεκίνημα προβολής της στη χώρα μας έκοψε σε 74 αίθουσες πανελλαδικά, 11.847 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 22.50 καθημερινά "Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Λειτουργία-The Conjuring: Last Rites" Οι ερευνητές του παραφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που αφορά μυστηριώδεις οντότητες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν. Πρόκειται για τη νέα Αμερικανικής παραγωγής ταινία υπερφυσικού τρόμου σε σκηνοθεσία Michael Chaves και σενάριο των Ian Goldberg, Richard Naing και David Leslie Johnson-McGoldrick. Διάρκεια: 135 λεπτά. Η ταινία είναι ακατάλληλη για κάτω των 15 ετών. Διανομή από την Tanweer. Το φιλμ έχει "σαρώσει" εμπορικά. Στη χώρα μας έχει κόψει μέχρι στιγμής πάνω από 237.000 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr, ενώ στο εξωτερικό ήδη οι εισπράξεις έχουν φτάσει τα 460 εκατ. δολάρια. Στους κεντρικούς ρόλους βρίσκουμε ξανά τους ηθοποιούς Patrick Wilson και Vera Farmiga. Το franchise τρόμου "The Conjuring" έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένο και προσοδοφόρο, με τις συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις να αγγίζουν τα 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια!

Αίθουσα 6 στις 19.00 και στις 22.15 καθημερινά "Μια Μάχη Μετά την Άλλη - One Battle after Another" Η δέκατη ταινία του 55χρονου Αμερικανού δημιουργού Πολ Τόμας Άντερσον ("Πίτσα Γλυκόριζα", "Θα Χυθεί Αίμα", "Ξέφρενες Νύχτες", "Μανόλια") βρίσκει τον σκηνοθέτη να συνεργάζεται για 1η φορά με τον Οσκαρικό ηθοποιό και σούπερ σταρ, τον 50χρονο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Όπως γράφτηκε, ο Άντερσον φαίνεται να βασίστηκε στο βιβλίο "Βάινλαντ" (εκδόσεις Χατζηνικολή) του Τόμας Πίντσον, συγγραφέας που τον είχε εμπνεύσει ξανά στο παρελθόν στην ταινία "Έμφυτο Ελάττωμα" με τον Γιοακίν Φίνιξ. Το flix.gr που χάρισε 5 αστεράκια στην ταινία, έγραψε: "Η επανάσταση δε θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Κινηματογραφήθηκε σε VistaVision με την υπογραφή του Πολ Τόμας Αντερσον, σε ένα σουρεαλιστικό έπος που καυτηριάζει την κατεπείγουσα πολιτική πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα μάς τρολάρει για 162 συνεχόμενα λεπτά. Το «S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» του 21ου αιώνα". Ο συγγραφέας Τόμας Πίντσον μέσα από μία ατμόσφαιρα παράνοιας και με ασύλληπτη καυστικότητα στήνει το πελώριο σκηνικό της Αμερικής των 80ς, με επίκεντρο μία ομάδα ώριμων τέως χίπηδων παλεύουν να επιβιώσουν μέσα στα κατάλοιπα της δεκαετίας του ’60. Όταν ο σατανικός τους εχθρός επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ξαναενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από τα μέλη τους. Εκτός από τον σούπερ σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε και άλλα πρωτοκλασάτα ονόματα όπως οι Αλάνα Χάιμ, Σον Πεν, Μπενίσιο ντελ Τόρο και Ρετζίνα Χολ. Διάρκεια: 162 λεπτά. Διανομή από Tanweer. H ταινία έχει κόψει στη χώρα μας σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής 80.319 εισιτήρια. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις έχουν ξεπεράσει μέχρι στιγμής τα 105,8 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 1 στις 17.10 το σαββατοκύριακο, και στις 19.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τα Κακά Παιδιά 2 - The Bad Guys 2" Σίκουελ του "αλήτικου" animation "The Bad Guys" που ήδη "σκίζει" στο εξωτερικό έχοντας φτάσει σε εισπράξεις τα 222,7 εκατ. δολάρια. Την ώρα που η συμμορία των Κακών Παιδιών προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή μακριά από τις... αταξίες, μια ομάδα κακοποιών τους υποχρεώνει να επιστρέψουν στη δράση για μια τελευταία κομπίνα. Σκηνοθεσία: Pierre Perifel, JP Sans. Σενάριο: Aaron Blabey. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν λοιπόν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει! Οι εισπράξεις του 1ου φιλμ το 2022 ήταν 250 εκατ. δολάρια. Η ταινία στη χώρα μας έχει κόψει σε σχεδόν 5 εβδομάδες προβολής 86.740 εισιτήρια σύμφωνα & με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Αίθουσα 6 στις 16.50 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 2 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Gabby's Dollhouse: The Movie - Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία" Σκηνοθεσία: Ryan Crego. Διάρκεια: 85 λεπτά. Ηθοποιοί: Kristen Wiig, Tina Ukwu, Carla Tassara, Gloria Estefan. Η ηρωίδα της στη σειράς του Netflix,Gabby's Dollhouse ξεκινά τις κινηματογραφικές της περιπέτειες. Δημιούργημα των καταξιωμένων Τρέισι Πέις Τζόνσον και Τζένιφερ Τούμι, η τηλεοπτική σειρά που τώρα περνά στη μεγάλη οθόνη, απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας & συνδυάζει το live action με τα κινούμενα σχέδια. Η Γκάμπι (την οποία υποδύεται ξανά η Λάιλα Λόκχαρτ Κρέινερ) ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της (η 4 φορές βραβευμένη με Grammy Γκλόρια Εστέφαν), με προορισμό το Κατ Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες (η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Κρίστεν Γουίγκ), η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να φέρει ξανά μαζί τις Γκάμπι Γάτες και να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία της Universal Pictures International έχει κάνει ως τώρα εισπράξεις 33 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας «Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία» έχει κόψει σε 2 εβδομάδες προβολής, 21.821 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 16.40 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Στρουμφάκια: Η Ταινία - Smurfs" Όταν ο Μπαμπαστρούμφ απάγεται μυστηριωδώς από τους κακούς μάγους Δρακουμέλ και Φρικουμέλ, η Στρουμφίτα αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τα Στρουμφάκια σε μια αποστολή στον πραγματικό κόσμο για να τον σώσουν. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν. Σκηνοθεσία: Chris Miller Σενάριο: Pam Brady, Peyo Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ, Βέλγιο, Ιταλία, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Διανομή από την Feelgood. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας μέχρι στιγμής 103.638 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr Πρόκειται για νέο reboot της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων με τους πολυαγαπημένους χαρακτήρες του Peyo. Με τις φωνές των: Ριάνα, Τζέιμς Κόρντεν, Νικ Όφερμαν, Τζέι Πι Καρλιάκ, Ντάνιελ Λέβι, Ειμι Σεντάρις, Νατάσα Λιόνε, Τζίμι Κίμελ, Οκτάβια Σπένσερ, Νικ Κρολ. Διάρκεια: 89 λεπτά.

Αίθουσα 4 στις 16.30 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Η Πέππα Γνωρίζει το Νέο Μωρό-Peppa meets the Baby" Ο δημοφιλής χαρακτήρας της σειράς κινουμένων σχεδίων "Πέππα το Γουρουνάκι" που έχουν ααγπήσει τα μικρά παιδιά, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Η Πέππα μεγαλώνει και μαζί της, η οικογένειά της! Στη νέα περιπέτεια, οι μικροί θεατές θα ζήσουν μαζί της την άφιξη ενός μωρού, σε μια ιστορία γεμάτη χαρά, συγκίνηση και γέλιο. Με ανακαινίσεις στο σπίτι, αγορά καινούριου αυτοκινήτου και πολλές οικογενειακές στιγμές, η Πέππα και οι φίλοι της μας καλούν να γιορτάσουμε την αρχή μιας νέας εποχής. Διάρκεια: 67 λεπτά. Κατηγορία: Κινούμενα σχέδια. Σκηνοθεσία: Gretchen Mallorie. Διανομή: Dream Films. Η ταινία έκοψε στο ξεκίνημα προβολής της, σε 60 αίθουσες πανελλαδικά, 5.012 εισιτήρια.