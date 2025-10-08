Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στο «Heat 2»

Ο 50χρονος Αμερικανός σούπερ σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο που αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον που γνωρίζει εμπορική & καλλιτεχνική επιτυχία, με τίτλο "Μία Μάχη μετά την Άλλη", φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια της ταινίας «Heat-Ένταση» σε σκηνοθεσία του Μάικλ Μαν.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter η ταινία προχωρά επιτέλους με την United Artists, θυγατρική της Amazon MGM Studios, να αναλαμβάνει τη σκυτάλη από τη Warner Bros.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Warner Bros δεν μπόρεσε να συμφωνήσει με τον Μάικλ Μαν για τον προϋπολογισμό της ταινίας, κάτι που άνοιξε τις πόρτες στην United Artists.