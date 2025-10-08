Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στο «Heat 2»

Σύμφωνα με το THR η ταινία προχωρά επιτέλους με την United Artists, θυγατρική της Amazon MGM Studios, να αναλαμβάνει τη σκυτάλη από τη Warner Bros
Ο 50χρονος Αμερικανός σούπερ σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο που αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον που γνωρίζει εμπορική & καλλιτεχνική επιτυχία, με τίτλο "Μία Μάχη μετά την Άλλη", φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια της ταινίας «Heat-Ένταση» σε σκηνοθεσία του Μάικλ Μαν.
Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter η ταινία προχωρά επιτέλους με την United Artists, θυγατρική της Amazon MGM Studios, να αναλαμβάνει τη σκυτάλη από τη Warner Bros.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Warner Bros δεν μπόρεσε να συμφωνήσει με τον Μάικλ Μαν για τον προϋπολογισμό της ταινίας, κάτι που άνοιξε τις πόρτες στην United Artists.
Την ίδια ώρα όπως ήδη έχει γραφτεί, ο θρυλικός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει δυναμικά, με την ταινία «What Happens at Night», μια κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος που έγραψε ο Πίτερ Κάμερον, όπου ξανασυνεργάζεται με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ως πρωταγωνιστή ενώ μαζί θα παίζει και η Τζένιφερ Λόρενς, με την οποία ο Ντι Κάπριο είχε ξαναπαίξει στην σατιρική ταινία "Μην Κοιτάτε Πάνω" το 2021.
Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα έχουν οριστεί να ξεκινήσουν στις αρχές του 2026, με την Apple Original Films να βρίσκεται σε συζητήσεις με την Studiocanal, που έχει αναπτύξει το σενάριο, για τη χρηματοδότηση και την παραγωγή της ταινίας. Ο Πάτρικ Μάρμπερ υπογράφει το σενάριο ενώ τα δικαιώματα του βιβλίου αποκτήθηκαν από την Studiocanal την άνοιξη του 2023.
Να προσθέσουμε πως οι εισπράξεις της ταινίας "One Battle After Another", η οποία προβάλλεται & στην Πάτρα, έχουν ήδη φτάσει τα 106 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.
Οι πρωταγωνιστές του "Heat" το 1995.
