Από την Πέμπτη 9/10 στις Ελληνικές αίθουσες η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας "Tron: Ares"

Μαζί με την έξοδο του στις ΗΠΑ, κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας "Tron: Ares" σε σκηνοθεσία του Joachim Rønning, και απ' όσο είδαμε, η ταινία θα προβάλλεται από την Πέμπτη και στην Πάτρα.

Διανομή από την Feelgood.

Διάρκεια: 119 λεπτά.

Το καινούριο αυτό φιλμ είναι το τρίτο του franchise Tron & αποτελεί τη συνέχεια του φιλμ Tron: Legacy (2010) που είχε σκηνοθετήσει ο Τζόζεφ Κοζίνσκι και είχε κάνει εισπράξεις 409.9 εκατ. δολαρίων.

Το 1ο Tron σε σενάριο και σκηνοθεσία Steven Lisberger είχε βγει το μακρινό 1982.

Ένα εξαιρετικά προηγμένο ψηφιακό Πρόγραμμα, ο Ares (τον υποδύεται ο 53χρονος ηθοποιός Jared Leto, βραβευμένος με Όσκαρ β’ ανδρικού το 2014 για το “Dallas Buyers Club”), αναλαμβάνει μία επικίνδυνη αποστολή στον πραγματικό κόσμο, σηματοδοτώντας την πρώτη αδιαμεσολάβητη συνάντηση της ανθρωπότητας με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η επαφή θα καλλιεργήσει στον Ares μία αίσθηση συνείδησης του εαυτού του. Αποκτά μία απρόσμενη σύμμαχο στην προγραμματίστρια Eve Kim (Greta Lee), η οποία αναζητά έναν καταλυτικό κώδικα που έγραψε ο Kevin Flynn (τον ενσαρκώνει ο βραβευμένος με Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου, Jeff Bridges, ο οποίος είχε παίξει και στο "Tron: Legacy").

Παρακούοντας όλους τους κανόνες, μπαίνουν στο στόχαστρο μίας ανελέητης καταδίωξης σε βάρος τους. Οι δυο τους μάχονται όχι μόνο για την επιβίωσή τους αλλά και για ένα μέλλον όπου η τεχνολογία και η ανθρωπότητα μπορούν να συνυπάρξουν.

Ο Τζάρεντ Λέτο είναι και εκ των παραγωγών.

Ο 53χρονος Νορβηγός σκηνοθέτης της ταινίας, Joachim Rønning είναι κυρίως γνωστός στους σινεφίλ από την υποψήφια για Όσκαρ και Golden Globe καλύτερης ξενόγλωσσης παραγωγής, ταινία του "Kon-Tiki" (2012) & τις ταινίες της Disney, "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" (2017) με τον Johnny Depp και "Maleficent: Mistress of Evil" με την Angelina Jolie το 2019.

Η 32χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Greta Lee που πρωταγωνιστεί στο "Tron: Ares" έχει παίξει στη σειρά του Netflix, Russian Doll (2019–2022) καθώς και στη δραματική σειρά του Apple TV+, The Morning Show (παίζεται από το 2021 μέχρι σήμερα) ενώ για το ρόλο της στην Οσκαρική ταινία "Past Lives" (2023), προτάθηκε για Golden Globe -Χρυσή Σφαίρα καλύτερου α' γυναικείου ρόλοτ.

Ο 38χρονος Evan Peters που επίσης παίζει στο "Tron: Ares" είναι γνωστός από την τηλεοπτική σειρά "American Horror Story" του FX.