Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 2 έως και 8-10-2025

Στις νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα ξεχωρίζει το "The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή" με τον Ντουέιν Τζόνσον

Το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στις αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα από την Πέμπτη 2 έως και την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 6 στις 20.40 και στις 23.10 καθημερινά "The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή" Ο 39χρονος Αμερικανός σκηνοθέτης Μπένι Σάφντι-Benny Safdie, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του Τζος ευθύνονται για μερικές από τις πιο ξεσηκωτικές αμερικανικές ταινίες των τελευταίων ετών ("Good Time", "Uncut Gems" με τον Άνταμ Σάντλερ), σε αυτή τη σόλο σκηνοθετική του προσπάθεια, εμπνέεται από τη ζωή του Μαρκ Κερ-Mark Kerr. Ο πυγμάχος Μαρκ Κερ 56 ετών σήμερα, τη δεκαετία του '90 υπήρξε καθοριστικός στην αύξηση της δημοφιλίας του MMA παγκοσμίως, όπως επίσης στο να μπουν τα θεμέλια του πρωταθλήματος UFC, το οποίο σήμερα βρίσκεται μεταξύ των πιο προσοδοφόρων στο χώρο του αθλητισμού. Στα '90s, όμως, ο Κερ δεν είχε μόνο να παλέψει ενάντια σε πολύ σκληρούς αντιπάλους, αλλά και να αντιμετωπίσει τεράστιες προσωπικές δυσκολίες που έφεραν σε κίνδυνο την καριέρα και τη ζωή του. Η ταινία "The Smashing Machine" όπου συμπρωταγωνιστούν η Έμιλι Μπλαντ και οι Ryan Bader, Bas Rutten και Oleksandr Usyk έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας - Venice την 1η Σεπτεμβρίου, 2025, όπου και τιμήθηκε με τον Αργυρό Λέοντα - Silver Lion. Η ταινία βγαίνει στη χώρα μας σε διανομή της Σπέντζος, ταυτόχρονα με την έξοδο της στις Αμερικάνικες αίθουσες. Διάρκεια: 123 λεπτά.

Aίθουσα 5 στις 20.00 και στις 22.40 καθημερινά "Dracula" Μετά από μια καταστροφική απώλεια που στοιχίζει την ψυχική του ισορροπία, ένας πρίγκιπας του 15ου αιώνα αποκηρύσσει τον Θεό και καταδικάζεται σε μία αιώνια ζωή ως Δράκουλας. Τώρα, η άγνωστη ιστορία αγάπης του διαβόητου βαμπίρ ξεδιπλώνεται καθώς ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, αψηφώντας το πεπρωμένο και τη θνητότητα, αναζητώντας την χαμένη του αγάπη. Μια τολμηρή, γοτθική, οπτικά εντυπωσιακή προσέγγιση του Δράκουλα που ζωντανεύει την εξαιρετική αγάπη και τις θυσίες που δημιούργησαν έναν θρύλο. Πρόκειται για μια νέα, επική ταινία που βασίζεται στο μυθιστόρημα Dracula του 1897 του Bram Stoker. Πρωταγωνιστεί ο Caleb Landry Jones που ερμηνεύει τον βασικό χαρακτήρα. Επίσης παίζουν ο 2 φορές τιμημένος με Όσκαρ β' ανδρικού, Christoph Waltz, ο Guillaume de Tonquédec και η Zoë Bleu. Η ταινία σε σκηνοθεσία του 66χρονου Λικ Μπεσόν καλύπτει αιώνες ιστορίας, συνδυάζοντας γοτθικό ρομαντισμό, δράση και σκοτεινό χιούμορ. Ο Δράκουλας σκιαγραφείται όπως ποτέ άλλοτε: τραγικός, γοητευτικός και βαθιά ανθρώπινος, διαβάσαμε για την ταινία στο Αθηνόραμα. Το "Dracula" που έχει ήδη βγει στις Γαλλικές αίθουσες, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Λικ Μπεσόν ("Απέραντο Γαλάζιο", "Λεόν", "Το Πέμπτο Στοιχείο", "Lucy", "Ιωάννα της Λωραίνης"). Διανομή από την Τanweer. Διάρκεια: 129 λεπτά.

Αίθουσα 4 στις 21.30 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 17.00 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ne Zha 2" Το animation – φαινόμενο που έχει σπάσει τα ταμεία των σινεμά παγκοσμίως, έρχεται & στην Ελλάδα. Το "Ne Zha 2", με πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, κυκλοφορεί στη χώρα μας από τις 2 Οκτωβρίου 2025, σε διανομή από τη NEO Films και την Trinity CineAsia. Η ταινία θα προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά και με υπότιτλους. ΣΥΝΟΨΗ Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής εξόντωσης δαιμόνων, ο Νεζά αποκαλύπτει μια συνωμοσία που θα πυροδοτήσει έναν καταστροφικό πόλεμο ανάμεσα στο καλό και το κακό — και θα χρειαστεί να αντισταθεί σε προδοτικές δυνάμεις για να προστατεύσει ό,τι αγαπά. Το "Ne Zha 2" όπως μας πληροφορεί & το σχετικό δελτίο Τύπου, είναι πλέον η ταινία κινουμένων σχεδίων με τις υψηλότερες εισπράξεις παγκοσμίως, ξεπερνώντας το "Inside Out 2", και αποτελεί επίσης την 1η μη χολιγουντιανή ταινία που εισέρχεται στο top 10 όλων των εποχών στο παγκόσμιο box office, καταλαμβάνοντας την 5η θέση ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες εμπορικά ταινίες όλων των εποχών, πίσω μόνο από το Avatar, το Avatar: The Way of Water, το Avengers: Endgame και τον Τιτανικό! Διάρκεια: 144 λεπτά. Να προσθέσουμε πως είναι & η 1η ταινία στην ιστορία που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μία μόνο αγορά, την Κίνα όπου κυκλοφόρησε στις 29 Ιανουαρίου.

Αίθουσα 1 στις 17.50 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Η Πέππα Γνωρίζει το Νέο Μωρό-Peppa meets the Baby" Ο δημοφιλής χαρακτήρας της σειράς κινουμένων σχεδίων "Πέππα το Γουρουνάκι" που έχουν ααγπήσει τα μικρά παιδιά, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Η Πέππα μεγαλώνει και μαζί της, η οικογένειά της! Στη νέα περιπέτεια, οι μικροί θεατές θα ζήσουν μαζί της την άφιξη ενός μωρού, σε μια ιστορία γεμάτη χαρά, συγκίνηση και γέλιο. Με ανακαινίσεις στο σπίτι, αγορά καινούριου αυτοκινήτου και πολλές οικογενειακές στιγμές, η Πέππα και οι φίλοι της μας καλούν να γιορτάσουμε την αρχή μιας νέας εποχής. Διάρκεια: 67 λεπτά. Κατηγορία: Κινούμενα σχέδια. Σκηνοθεσία: Gretchen Mallorie. Διανομή: Dream Films

Αίθουσα 1 στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 2 στις 16.50 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 6 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τα Κακά Παιδιά 2 - The Bad Guys 2" Σίκουελ του "αλήτικου" animation "The Bad Guys" που ήδη "σκίζει" στο εξωτερικό έχοντας φτάσει σε εισπράξεις τα 215,7 εκατ. δολάρια. Την ώρα που η συμμορία των Κακών Παιδιών προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή μακριά από τις... αταξίες, μια ομάδα κακοποιών τους υποχρεώνει να επιστρέψουν στη δράση για μια τελευταία κομπίνα. Σκηνοθεσία: Pierre Perifel, JP Sans. Σενάριο: Aaron Blabey. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν λοιπόν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει! Οι εισπράξεις του 1ου φιλμ το 2022 ήταν 250 εκατ. δολάρια. Η ταινία στη χώρα μας έχει κόψει σε σχεδόν 4 εβδομάδες προβολής κοντά στα 80.000 εισιτήρια σύμφωνα & με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Αίθουσα 1 στις 21.45 καθημερινά "Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 2 - The Strangers: Chapter 2" Σκηνοθεσία: Ρένι Χάρλιν. Σενάριο: Alan R. Cohen, Alan Freedland Πρωταγωνιστούν οι: Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Richard Brake, Φρόι Γκουτιέρεζ. Διάρκεια: 96 λεπτά. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ. Οι διαβόητοι «Άγνωστοι» επιστρέφουν – πιο αδίστακτοι και ανελέητοι από ποτέ. Όταν μαθαίνουν ότι μία από τις επιζήσασες, η Maya (Madelaine Petsch), είναι ακόμα ζωντανή, επιστρέφουν για να ολοκληρώσουν αυτό που άρχισαν. Χωρίς κανέναν να εμπιστευτεί και κανένα μέρος να κρυφτεί, η Maya πρέπει να επιβιώσει από ένα ακόμη φρικιαστικό κεφάλαιο τρόμου καθώς οι Άγνωστοι – παρορμητικοί και ασταμάτητοι – δεν διστάζουν να σκοτώσουν όποιον σταθεί εμπόδιο στον δρόμο τους. Μετά την επιτυχία του πρώτου κεφαλαίου, η ιστορία συνεχίζεται πιο σκοτεινή και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Το δεύτερο μέρος εμβαθύνει στον ψυχολογικό τρόμο και ανεβάζει το σασπένς, διατηρώντας το στιβαρό και ατμοσφαιρικό ύφος που καθιέρωσε το franchise. Ο 66χρονος σκηνοθέτης, Renny Harlin είναι γνωστός για ταινίες δράσης και θρίλερ – έχει στο ενεργητικό του blockbuster φιλμ όπως Die Hard 2, Cliffhanger, Deep Blue Sea, κ.α. Το "The Strangers: Chapter 1" είχε κάνει εισπράξεις κοντά στα 50 εκατ. δολάρια. *Η ταινία "The Strangers: Chapter 2" ξεκίνησε την πορεία της στο εξωτερικό με εισπράξεις 6,5 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας η ταινία έκοψε στο 4ήμερο της πρεμιέρας της, σε 31 αίθουσες πανελλαδικά, 4.724 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 19.00 και στις 22.15 καθημερινά "Μια Μάχη Μετά την Άλλη - One Battle after Another" Η δέκατη ταινία του 55χρονου Αμερικανού δημιουργού Πολ Τόμας Άντερσον ("Πίτσα Γλυκόριζα", "Θα Χυθεί Αίμα", "Ξέφρενες Νύχτες", "Μανόλια") βρίσκει τον σκηνοθέτη να συνεργάζεται για 1η φορά με τον οσκαρικό ηθοποιό και σούπερ σταρ, τον 50χρονο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Όπως γράφτηκε, ο Άντερσον φαίνεται να βασίστηκε στο βιβλίο "Βάινλαντ" (εκδόσεις Χατζηνικολή) του Τόμας Πίντσον, συγγραφέας που τον είχε εμπνεύσει ξανά στο παρελθόν στην ταινία "Έμφυτο Ελάττωμα" με τον Γιοακίν Φίνιξ. Το flix.gr που χάρισε 5 αστεράκια στην ταινία, έγραψε: "Η επανάσταση δε θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Κινηματογραφήθηκε σε VistaVision με την υπογραφή του Πολ Τόμας Αντερσον, σε ένα σουρεαλιστικό έπος που καυτηριάζει την κατεπείγουσα πολιτική πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα μάς τρολάρει για 162 συνεχόμενα λεπτά. Το «S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» του 21ου αιώνα". Ο συγγραφέας Τόμας Πίντσον μέσα από μία ατμόσφαιρα παράνοιας και με ασύλληπτη καυστικότητα στήνει το πελώριο σκηνικό της Αμερικής των 80ς, με επίκεντρο μία ομάδα ώριμων τέως χίπηδων παλεύουν να επιβιώσουν μέσα στα κατάλοιπα της δεκαετίας του ’60. Όταν ο σατανικός τους εχθρός επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ξαναενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από τα μέλη τους. Εκτός από τον σούπερ σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε και άλλα πρωτοκλασάτα ονόματα όπως οι Αλάνα Χάιμ, Σον Πεν, Μπενίσιο ντελ Τόρο και Ρετζίνα Χολ. Διάρκεια: 162 λεπτά. Διανομή από Tanweer. H ταινία στην πρεμιέρα της στη χώρα μας έκοψε σε 161 αίθουσες πανελλαδικά, 34.174 εισιτήρια. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις έχουν ξεπεράσει μέχρι στιγμής τα 53 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 6 στις 16.40 το σαββατοκύραικο (μεταγλωττισμένο) "Στρουμφάκια: Η Ταινία - Smurfs" Όταν ο Μπαμπαστρούμφ απάγεται μυστηριωδώς από τους κακούς μάγους Δρακουμέλ και Φρικουμέλ, η Στρουμφίτα αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τα Στρουμφάκια σε μια αποστολή στον πραγματικό κόσμο για να τον σώσουν. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν. Σκηνοθεσία: Chris Miller Σενάριο: Pam Brady, Peyo Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ, Βέλγιο, Ιταλία, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Διανομή από την Feelgood. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας μέχρι στιγμής 101.355 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr Πρόκειται για νέο reboot της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων με τους πολυαγαπημένους χαρακτήρες του Peyo. Με τις φωνές των: Ριάνα, Τζέιμς Κόρντεν, Νικ Όφερμαν, Τζέι Πι Καρλιάκ, Ντάνιελ Λέβι, Ειμι Σεντάρις, Νατάσα Λιόνε, Τζίμι Κίμελ, Οκτάβια Σπένσερ, Νικ Κρολ. Διάρκεια: 89 λεπτά.

Αίθουσα 8 στις 20.10 και στις 23.00 καθημερινά "Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Λειτουργία-The Conjuring: Last Rites" Οι ερευνητές του παραφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που αφορά μυστηριώδεις οντότητες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν. Πρόκειται για τη νέα Αμερικανικής παραγωγής ταινία υπερφυσικού τρόμου σε σκηνοθεσία Michael Chaves και σενάριο των Ian Goldberg, Richard Naing και David Leslie Johnson-McGoldrick. Διάρκεια: 135 λεπτά. Η ταινία είναι ακατάλληλη για κάτω των 15 ετών. Διανομή από την Tanweer. Το φιλμ έχει "σαρώσει" εμπορικά. Στη χώρα μας έχει κόψει μέχρι στιγμής 225.278 εισιτήρια ενώ στο εξωτερικό ήδη οι εισπράξεις έχουν φτάσει τα 436,3 εκατ. δολάρια. Στους κεντρικούς ρόλους βρίσκουμε ξανά τους ηθοποιούς Patrick Wilson και Vera Farmiga. Το franchise τρόμου "The Conjuring" έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένο και προσοδοφόρο, με τις συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις να αγγίζουν τα 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια!

Αίθουσα 8 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 4 στις 17.10 το σαββατοκύριακο, και στις 19.15 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Gabby's Dollhouse: The Movie - Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία" Σκηνοθεσία: Ryan Crego. Διάρκεια: 85 λεπτά. Ηθοποιοί: Kristen Wiig, Tina Ukwu, Carla Tassara, Gloria Estefan. Η ηρωίδα της στη σειράς του Netflix,Gabby's Dollhouse ξεκινά τις κινηματογραφικές της περιπέτειες. Δημιούργημα των καταξιωμένων Τρέισι Πέις Τζόνσον και Τζένιφερ Τούμι, η τηλεοπτική σειρά που τώρα περνά στη μεγάλη οθόνη, απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας & συνδυάζει το live action με τα κινούμενα σχέδια. Η Γκάμπι (την οποία υποδύεται ξανά η Λάιλα Λόκχαρτ Κρέινερ) ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της (η 4 φορές βραβευμένη με Grammy Γκλόρια Εστέφαν), με προορισμό το Κατ Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες (η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Κρίστεν Γουίγκ), η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να φέρει ξανά μαζί τις Γκάμπι Γάτες και να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία της Universal Pictures International ξεκίνησε την πορεία της στο εξωτερικό με εισπράξεις 20 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας «Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία» έκοψε σε 96 αίθουσες πανελλαδικά, 11.607 εισιτήρια, το 4ήμερο 25 έως και 28 Σεπτεμβρίου 2025.

*Οι αίθουσες 3 και 7 θα παραμείνουν κλειστές την τρέχουσα κινηματογραφική εβδομάδα 2 με 8 Οκτωβρίου 2025.