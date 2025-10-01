Ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις- Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Για 17η συνεχόμενη ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, ο οποίος ζητά την εκταφή του γιου του.

Η υγεία του βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΕΚΑΒ, ο κ. Ρούτσι αρνήθηκε σήμερα (01.10.2025) να υποβληθεί στις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις και εργαστηριακούς ελέγχους, γεγονός που, σύμφωνα με τους γιατρούς, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη κρίσιμη κατάστασή του.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

«Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα».