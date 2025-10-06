Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Μου λέγατε πότε θα ξαναπάμε στο νησί, ήρθαμε ξανά»

«Φωτιά» πήραν για ακόμα μία φορά οι κάμερες του συνεργείου του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ο οποίος ετοιμάζει τη νέα σεζόν της σειράς Maestro.

Την χαρμόσυνη είδηση για τα νέα επεισόδια του Maestro, είχε κάνει γνωστή η πρωταγωνίστρια της σειράς, Κλέλια Ανδριολάτου.

Ωστόσο, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης την Κυριακή (05.10.2025) ανέβασε μία άκρως αποκαλυπτική ανάρτηση στα social media για να «τσουρουφλίσει» τους πιστούς της σειράς που έκανε τους Παξούς πασίγνωστους σε όλον τον κόσμο.

«Θυμάστε πέρσι που μου λέγατε πότε θα ξαναπάμε και πότε θα ξαναπάμε στο νησί; Ορίστε.. Ήρθαμε ξανά. Και τρώμε πάλι…Since 2021 almost every October we are here. Let’s make the best of it!!!», έγραψε στη λεζάντα.

Τη συγκεκριμένη ανάρτηση συνόδευσε με φωτογραφία που πόζαρε μαζί με την Κλέλια Ανδριολάτου, τον Ορέστη Χαλκιά και τον Γιώργο Μπέζο.

Δείτε την ανάρτηση