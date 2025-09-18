Κλέλια Ανδριολάτου για «Maestro»: «Θα γίνουν πολλές ανατροπές, θα γίνει πιο αστυνομικό»

Για την επιστροφή του «Maestro» μίλησε η Κλέλια Ανδριολάτου και όπως εξομολογήθηκε δεν περίμενε ότι η σειρά θα πήγαινε και για άλλη μία σεζόν.

Έτσι, ενθουσιάστηκε όταν ενημερώθηκε από τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

Η νεαρή πρωταγωνίστρια της σειράς «Maestro» που προβάλλεται στο MEGA, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Πέμπτης (18.09.2025) και έδωσε ένα δυνατό spoiler για τις εξελίξεις του νέου κύκλου.

«Ξεκινάμε Maestro και είμαστε ενθουσιασμένοι. Δεν περίμενα ότι θα συνεχίσουμε, αλλά όταν μας το ανακοίνωσε ο Χριστόφορος είπα “ουάου”. Μας μάζεψε σπίτι του και μας το είπε.

Σε λίγες μέρες φεύγουμε κιόλας, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Ανυπομονώ για τις νέες προσθήκες στη σειρά. Θα γίνουν πολλές ανατροπές στη νέα σεζόν του Maestro, θα γίνει πιο αστυνομικό», είπε η Κλέλια Ανδριολάτου.



