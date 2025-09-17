Maestro: Οι ηθοποιοί που θα “εισβάλουν” στην 4η σεζόν

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της 4ης σεζόν του Maestrο, με τις πρόβες να έχουν ήδη ξεκινήσει και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης να δίνει μία πρώτη γεύση μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.

“Ήρθε η ώρα. Νέα σεζόν. Επεισόδιο 1 – Maestro in Blue. Οι πρόβες ξεκίνησαν! Μείνετε συντονισμένοι!”, έγραψε ο ίδιος με τους φανατικούς της σειράς να μετρούν αντίστροφα για να δουν τη συνέχεια της συναρπαστικής ιστορίας στους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Σε αυτή τη σεζόν όμως, εκτός από τις εξελίξεις που αναμένονται καταιγιστικές, θα δούμε και δύο νέα πρόσωπα τα οποία έρχονται για να φέρουν ανατροπές στη σειρά που έχει αγαπηθεί πολύ σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης (16/09) η Φαίη Σκορδά, μέσα από το “Buongiorno”, τα γυρίσματα ξεκινούν στις 22 Σεπτεμβρίου από την Αθήνα και έπειτα όλο το cast θα βρεθεί στους Παξούς για τη συνέχεια, μόνο που μαζί τους θα είναι και ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου.

“Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σκέφτηκε ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν δύο νέες προσθήκες, δύο ρόλοι που θα φέρουν ανατροπές και θα αλλάξουν και τους ήδη υπάρχοντες ρόλους” είπε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά.

Τι να περιμένουμε από την 4η σεζόν του Maestro

Παρότι τα δύο μέρη που εμπλέκονταν στην παραγωγή της σειράς, το Mega και το Netflix, δεν είχαν εκδώσει κάποια επίσημη ανακοίνωση, η Στεφανία Γουλιώτη, στην τελευταία συνέντευξή της στο “Στούντιο 4” πριν το φινάλε της σεζόν, είχε προδώσει το μυστικό.

Η ηθοποιός είπε ότι τα γυρίσματα ξεκινούν το φθινόπωρο και θα μας ταξιδέψουν από τους Παξούς ως τη Βουδαπέστη και ίσως ακόμα πιο πέρα. “Θα χρειαστεί να πάμε πάλι στους Παξούς. Είναι λίγο παντού η ιστορία τώρα. Μέχρι και στην Ουγγαρία. Δεν ξέρεις πού θα ξυπνήσεις το επόμενο πρωί“.

Η αποκάλυψή της δεν προκάλεσε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Το τέλος του τρίτου κύκλου του Maestro δημιουργούσε περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντούσε και αποτελούσε ανοιχτή πρόσκληση προς τους παραγωγούς και το κοινό που απαιτεί απαντήσεις.