Το Paris Match αποχαιρέτισε την Κλαούντια Καρντινάλε αφιερώνοντάς της το εξώφυλλο του

Με τίτλο "Claudia Cardinale, l’indomptable - H Αδάμαστη" κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Γαλλικού περιοδικού Paris Match, το οποίο θέλησε να αποχαιρετίσει με το δικό του τρόπο την σπουδαία Ιταλογαλλίδα σταρ του ευρωπαικού κινηματογράφου που έσβησε στα 87 της χρόνια πριν λίγο καιρό στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 σκορπίζοντας θλίψη και συγκίνηση στους θαυμαστές της και σε εκατομμύρια σινεφίλ.

Το περιοδικό Paris Match την είχε φιλοξενήσει πολλές φορές στο εξώφυλλο του κατά το παρελθόν ενώ στο τρέχον τεύχος περιλαμβάνει και λόγια της κόρης της Καρντινάλε που αναφέρεται στον άνθρωπο και τη γυναίκα πίσω από το μύθο που είχε χτιστεί γύρω από το όνομα της Καρντινάλε. Επίσης περιλαμβάνει & φωτογραφικό υλικό από την κηδεία της διάσημης Ιταλο-Γαλλίδας ηθοποιού που πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα αργότερα στο Παρίσι, στην εκκλησία Saint-Roch όπου και παρευρέθηκαν εκτός από την κόρη της Claudia Squitieri, ο παραγωγός Alain Terzian, κ.α.

Η Κλαούντια Καρντινάλε, από τις πιο όμορφες και συνάμα ταλαντούχες γυναίκες του σινεμά, θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας από τους ρόλους της σε ταινίες που άφησαν εποχή όπως «Ο Γατόπαρδος», «Kάποτε στη Δύση» του Σέρτζιο Λεόνε, «8½» το 1963 σε σκηνοθεσία του "μαέστρο" Φεντερίκο Φελίνι», κ.α.

Η πρώτη της εμφάνιση ήταν στην ταινία «Ο κλέψας του κλέψαντος» (1958), που την έκανε αμέσως αναγνωρίσιμη ενώ είχε προηγηθεί το 1957 η κατάκτηση του τίτλου «Η πιο ωραία Ιταλίδα της Τυνησίας» με την Καρντινάλε να πηγαίνει κατόπιν στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας, όπου & την προσέγγισαν άνθρωποι από τον χώρο του κινηματογράφου με τα υπόλοιπα να αποτελούν πλέον ιστορία.

Η Κλαούντια Καρντινάλε συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες, όπως οι Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Ρίτσαρντ Μπρουκς, Ανρί Βερνέιγ και Σέρτζιο Λεόνε.

«Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο στην καριέρα της όσο και ως γυναίκα και καλλιτέχνης», δήλωσε ο ατζέντης της, Λοράν Σαβρί.

Συνεργάστηκε με γοητευτικούς ηθοποιούς όπως οι Μπαρτ Λάνκαστερ, Σον Κόνερι, Αλέν Ντελόν και Τζον Γουέιν (έπαιξαν στο φιλμ "Circus World" το 1964) ενώ δοκιμάστηκε και σε ταινίες όπως η ψαγμένη περιπέτεια «Φιτζκαράλντο» του Βέρνερ Χέρτζογκ το 1982 όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Κλάους Κίνσκι.

Η Καρντινάλε είχε τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας της στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας (1993), με τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου (2002) και με τη Χρυσή Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο (2011).

*Το περιοδικό Paris Match αποχαιρέτισε & τον Αμερικανό σταρ Ρόμπερτ Ρέντφορντ αφιερώνοντας του το εξώφυλλο του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια, μία εβδομάδα πριν από την Καρντινάλε.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ