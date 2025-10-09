Τροχαίο στα Μποζαΐτικα: Εκτοξεύτηκε η οδηγός δικύκλου!

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στην οδό Διγενή Ακρίτα στα Μποζαΐτικα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαινε μία γυναίκα, συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση, η γυναίκα εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο, με περαστικούς να σπεύδουν να βοηθήσουν.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πατρών. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός της δεν χαρακτηρίζεται σοβαρός.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία Πατρών.