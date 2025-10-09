Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει για 4η συνεχόμενη χρονιά

Η Γιορτή του Σινεμά που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, θα πραγματοποιηθεί και φέτος, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 με ενιαίο εισιτήριο 2€.

Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει!

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα: σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές με ενιαίο εισιτήριο 2€.

Η Γιορτή του Σινεμά, μία ιδέα που έγινε θεσμός, έρχεται για τέταρτη (4η) συνεχόμενη χρονιά, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης με μειωμένη τιμή. Επιλέγουμε την ταινία που θέλουμε, την παρέα που προτιμάμε, την αίθουσα που μας αρέσει, παίρνουμε τα ποπ κορν μας και δίνουμε ραντεβού στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς.

Γιατί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου δεν πάμε απλά σινεμά. Πάμε στη Γιορτή του Σινεμά. Μόνο με 2 ευρώ.

#giortitoucinema #giortitoucinema2025

*Η Γιορτή του Σινεμά την συγκεκριμένη μέρα αναμένεται να ισχύσει και στην πόλη της Πάτρας με τους σινεφίλ να ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό παρών στις σκοτεινές αίθουσες και να χαρούν την ταινία της αρεσκείας τους.