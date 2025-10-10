Έλεγχος υλικών καταπολέμησης ρύπανσης στο παλιό λιμάνι Αιγίου, με τη χρήση πλωτών φραγμάτων

"Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η διαδικασία ελέγχου των υλικών καταπολέμησης ρύπανσης του παλιού λιμένα Αιγίου και ειδικότερα των πλωτών αντιρρυπαντικών φραγμάτων, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας σε συνεργασία με το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου, με τη συμμετοχή υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και ιδιοκτητών σκαφών".

Aυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας και συνεχίζει:

Ειδικότερα, δοκιμάστηκε σε πραγματικό χρόνο η πλευστότητα των αντιρρυπαντικών φραγμάτων που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση περιστατικού διαρροής καυσίμων ή αποβλήτων κλπ., ώστε αφενός να περιοριστεί η ρύπανση και αφετέρου να γίνει η σωστή περισυλλογή των διαφυγόντων αποβλήτων με τα απαραίτητα απορροφητικά υλικά.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, συνεργάστηκαν αξιωματικοί του Γ’ Λιμενικού Τμήματος Αιγίου, στελέχη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Ανδρέα Οικονόμου, πενταμελής ομάδα και οχήματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας υπό την επίβλεψη και με την ουσιαστική συμβολή του αρμοδίου αντιδημάρχου κ. Δημήτρη Φιλιππάτου, χειριστής της Τεχνικής Υπηρεσίας με κλαρκ που παραχωρήθηκε από τον Δήμο, καθώς και οι ιδιοκτήτες σκαφών κ.κ. Σπύρος Ψαράκος και Γιώργος Ευγενόπουλος. Το παρών έδωσαν επίσης οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νίκος Καραΐσκος και Βασίλης Χριστόπουλος.

Μετά το τέλος της επιχείρησης, ο κ. Ανδρέας Οικονόμου με δηλώσεις του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία, που οφείλεται στην άριστη συνεργασία και την ετοιμότητα των εμπλεκομένων και απηύθυνε τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν.