Έλενα Παπαρίζου: Νέος έρωτας στη ζωή της μετά τον Ανδρέα Καψάλη;

Ανέκαθεν ήταν μια γυναίκα που δεν περνούσε απαρατήρητη. Με τη χαρακτηριστική της φωνή, τη σαγηνευτική σκηνική παρουσία και τη φυσική της λάμψη, έχει καταφέρει να κερδίζει το κοινό από την πρώτη στιγμή που πατάει το πόδι της πάνω στη σκηνή.

Η Έλενα Παπαρίζου είναι από εκείνες τις προσωπικότητες που χωρίς υπερβολές, αλλά με μόνα της όπλα την φωνή και την παρουσία της πάντα σε κάθε της εμφάνιση σε καθήλωνε.

Τα τελευταία χρόνια, έχει εδραιωθεί όχι μόνο ως μια από τις σημαντικότερες φωνές της ελληνικής ποπ μουσικής, αλλά και ως μια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα, αυτοπεποίθηση και εσωτερική δύναμη. Η ίδια έχει περάσει μέσα από δυσκολίες, παρόλα αυτά όμως έχει σταθεί στα πόδια της με αξιοπρέπεια.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr