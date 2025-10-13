Η υπέροχη Ντάιαν Κίτον - Πολλές από τις ταινίες της είχαν προβληθεί με επιτυχία και στην Πάτρα

Πόσο στενάχωρη πραγματικά η είδηση ότι το Σάββατο 11/10/2025 έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός Ντάιαν Κίτον - Diane Keaton στα 79 της χρόνια, λίγο πριν φτάσει τα 80 (είχε γενέθλια στις 5 Ιανουαρίου 1946).

Ιδιαίτερη ηθοποιός, σχεδόν αντιστάρ θα λέγαμε, δεν είχε δώσει λαβή για δημοσιεύματα γύρω από την ίδια και την υγεία της και τώρα μετά θάνατον οι περισσότεροι πληροφορηθήκαμε πως σε νεότερη ηλικία είχε αντιμετωπίσει καρκίνο του δέρματος, το ξεπέρασε, ωστόσο η αρρώστια επέστρεψε και η γενναία, πάντα χαμογελαστή και με το τόσο ξεχωριστό της στυλ, ηθοποιός αφού έδωσε την τελευταία μάχη, έφυγε για τα αστέρια του ουρανού αφήνοντας μας υπέροχες ταινίες και ρόλους να την θυμόμαστε.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μπέτι Μίντλερ (Bette Midler) η οποία συμπρωταγωνίστησε με την Κίτον και την Γκόλντι Χον το 1996 στην επιτυχημένη ταινία «The First Wives Club – Το Κλαμπ των Χωρισμένων Γυναικών» σε σκηνοθεσία Χιου Γουίλσον, φιλμ που στην Πάτρα είχε παιχθεί την άνοιξη εκείνης της χρονιάς στο τότε σινέ Ελίτ της Αγ. Νικολάου, είπε για το «φευγιό» της Ντάιαν Κίτον τα εξής

«Η λαμπερή, όμορφη, ασύλληπτη Νταϊάν Κίτον πέθανε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ανυπόφορα λυπηρό είναι αυτό για μένα. Ήταν ξεκαρδιστική και εντελώς χωρίς δόλο ή ανταγωνισμό που θα περίμενε κανείς από μια τόσο μεγάλη σταρ».

Ο μεγάλος σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα - Francis Ford Coppola που την χάρισε τον ρόλο της συζύγου του Μάικλ Κορλεόνε (Αλ Πατσίνο) στον επικό «Νονό», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram:

“Την είδα στην ταινία «Lovers and Other Strangers» και ήξερα ότι έπρεπε να την επιλέξω για τον ρόλο της Kay στο «The Godfather» (που, όπως μου είχε πει εμπνεύστηκε από τη σύζυγό μου Έλι) και για την υπέροχη ερμηνεία της στο «Annie Hall-O Νευρικός Εραστής», ενώ παράλληλα δημιουργούσε μια νέα μόδα. Όλα πάνω στην Νταϊάν ήταν η προσωποποίηση της δημιουργικότητας».

Η Τζέιν Φόντα με τη σειρά της στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, «είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς ή να το αποδεχτεί ότι η Νταϊάν έφυγε. Ήταν πάντα μια σπίθα ζωής και φωτός, γελούσε συνεχώς με τις δικές της παραξενιές, αστείρευτα δημιουργική στο παίξιμό της, στην γκαρνταρόμπα της, στα βιβλία της, στους φίλους της, στα σπίτια της, στη βιβλιοθήκη της, στην κοσμοθεωρία της. Μοναδική - αυτό ήταν. Και, παρότι δεν το ήξερε ή δεν το παραδεχόταν, ήταν σπουδαία ηθοποιός».

Η Τζέιν Φόντα που τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα γίνει αισίως 88 ετών, είχε συνεργαστεί με την Ντάιαν Κίτον στο «The Book Club» το 2018 και στη συνέχεια του, το «Book Club: The Next Chapter» παραγωγής 2023 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Bill Holderman όπου η Κίτον τα έφτιαχνε με τον Μίτσελ (που τον υποδυόταν ο κατά 10 χρόνια νεότερος της, ο γοητευτικός Άντι Γκαρσία). Και τα 2 αυτά χαριτωμένα φιλμ τα είχαμε δει και στις αίθουσες της Πάτρας.

Από τις τελευταίες εμφανίσεις της ήταν στην ταινία «Θερινή Κατασκήνωση - Summer Camp» του 2024 σε σενάριο & σκηνοθεσία της Castille Landon όπου πλάι στην Diane Keaton, έπαιζαν οι Kathy Bates, Alfre Woodard και ο Eugene Levy.

Πέρα από τον εμβληματικό της ρόλο στον «Νευρικό Εραστή» του Γούντι Άλεν που στα Όσκαρ του 1978 κέρδισε 4 βραβεία, της καλύτερης ταινίας, της σκηνοθεσίας, του πρωτότυπου σεναρίου και του α’ γυναικείου ρόλου για την ίδια την Κίτον, η ξεχωριστή αυτή καλλιτέχνιδα έλαμψε πραγματικά και μας γοήτευσε στην κομεντί του 2003, «Κάλλιο αργά παρά αργότερα - Something's Gotta Give» σε σενάριο, παραγωγή και σκηνοθεσία της Νάνσι Μέγιερς όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Τζακ Νίκολσον και τον Κιάνου Ριβς. Η συγκεκριμένη απολαυστική ταινία γνώρισε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, με 266 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις παγκοσμίω & για την ερμηνεία της, η Κίτον έλαβε υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου α' γυναικείου ρόλου ενώ κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα – Golden Globe Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας - Σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ.

Aπό τις καλές της στιγμές ήταν και στην κοινωνικοδραματική ταινία του 1996 «Σταγόνες Αγάπης - Marvin's Room» σε σκηνοθεσία Τζέρι Ζακς όπου έπαιξε μαζί με την Μέριλ Στριπ, τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στο ξεκίνημα του. Η Meryl Streep ανέφερε σε δήλωσή της στην εφημερίδα The Guardian για το θάνατο της Κίτον: «ο αμερικανικός μας θησαυρός: μια ανεξίτηλα μοναδική γυναίκα και λαμπρή καλλιτέχνις. Σπαρακτική η είδηση ότι έφυγε, αλλά το χαμόγελό της, το στιλ της και εκείνο το αντισυμβατικό της πνεύμα θα ζουν για πάντα στις ταινίες και στις καρδιές μας».

Να προσθέσουμε πως στις κορυφαίες της στιγμές συμπεριλαμβάνεται και η ταινία «Κόκκινοι-Redsι» του Γουόρεν Μπίτι, παραγωγής 1981 όπου ο Μπίτι, σύντροφος εκείνη την περίοδο της Κίτον πήρε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. Ο Μπίτι όπως και η Κίτον προτάθηκαν για τα βραβεία Όσκαρ α’ ανδρικού και α’ γυναικείου ρόλου αντίστοιχα αλλά έχασαν από τον Χένρι Φόντα και την Κάθριν Χέπμπορν, πρωταγωνιστές της τρυφερής ταινίας «Στη χρυσή λίμνη - On Golden Pond».

Οι The New York Times στο κείμενο – αφιέρωμα τους στην θάνατο της Κίτον έκαναν λόγο για μία ηθοποιό που ήξερε να κλέβει την παράσταση και τις εντυπώσεις όπου έπαιζε καθώς και για καλλιτέχνιδα με ιδιαίτερο, κάπως στεγνό χιούμορ. Η Κίτον που υιοθέτησε δύο παιδιά ενώ η ίδια ήταν στα 50 της χρόνια, λάτρευε πέρα από το σοφιστικέ και με class ντύσιμο, την αρχιτεκτονική & τη φωτογραφία ενώ είναι άξιο αναφοράς ότι είχε δοκιμαστεί & στην σκηνοθεσία και όπως διαβάσαμε, μία σκηνοθετική της προσπάθεια που δεν έτυχε της προσοχής που της άξιζε, είναι το φιλμ του 1995 με τίτλο «Ταραγμένοι ήρωες-Unstrung Heroes» όπου σύμφωνα με το σενάριο, ένας 12χρονος, που πληροφορείται ότι η μητέρα του θα πεθάνει από καρκίνο, βρίσκει καταφύγιο στο διαμέρισμα δύο θεοπάλαβων θείων του.

Στην ταινία αυτή σε σκηνοθεσία της Νταϊάν Κίτον έπαιζαν η Άντι Μακ Ντάουελ και ο Τζον Τορτούρο. Και θα κάνουμε & μία αναφορά σε μία ταινία του 2014, όπου η Κίτον έπαιξε με τον Morgan Freeman, το "Ασανσέρ για Δύο" (5 Flights Up), μια ενδιαφέρουσα, κοινωνικοδραματική ταινία που πρόσφατα είχε προβληθεί σε ελληνικό ιδιωτικό κανάλι. Η υπόθεση αφορά σ’ ένα ζευγάρι, τον Άλεξ (Morgan Freeman) και τη Ρουθ Κάρβερ (Diane Keaton), που ζει σε ένα διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στο Μπρούκλιν και αποφασίζει να μετακομίσει λόγω της ηλικίας τους.