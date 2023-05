Η τιμημένη με Όσκαρ, Νταϊάν Κίτον υπερασπίστηκε τη συνεργασία της με τον Γούντι Άλεν

Η 77χρονη σήμερα Αμερικανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κίτον - Diane Keaton που μέσα στο ερχόμενο καλοκαίρι θα την δούμε σε 2 νέες ταινίες, στο «Book Club: The Next Chapter» μαζί με την Τζέιν Φόντα και την Κάντις Μπέργκεν και στο «Maybe I Do» όπου συμπρωταγωνιστεί με τον γκριζομάλλη γόη Ρίτσαρντ Γκιρ, υπερασπίστηκε τη συνεργασία της με τον αμφιλεγόμενο κατά πολλούς σε προσωπικό επίπεδο, σκηνοθέτη και σεναριογράφο Γούντι Άλεν τονίζοντας ότι είναι «περήφανη πάρα πολύ» για όλες τις ταινίες που γύρισαν μαζί.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά από ταινίες με τον θρύλο Γούντι Άλεν, όπως Play it Again Sam, Sleeper, Love and Death, Annie Hall – Ο Νευρικός Εραστής που είχε θριαμβεύσει στα βραβεία Όσκαρ στην απονομή του 1978, Manhattan, Radio Days και Manhattan Murder Mystery.

Για τον ρόλο της μάλιστα στην ταινία «Annie Hall», η Κίτον βραβεύθηκε με το Όσκαρ Α’ Γυναικείας Ερμηνείας.

Εναντίον του Γούντι Άλεν έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από τη θετή κόρη του, Ντίλαν Φάροου. Ο 87χρονος σκηνοθέτης & ηθοποιός έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς, αλλά αρκετές προσωπικότητες στο Χόλιγουντ έχουν γνωστοποιήσει ότι θα σταματήσουν να συνεργάζονται με τον εμβληματικό είναι αλήθεια σκηνοθέτη & σεναριογράφο και να τιμούν το έργο του.

Σε συνέντευξη στο The Hollywood Reporter, η Κίτον απάντησε σε ερώτηση εάν οι κατηγορίες εναντίον του Γούντι Άλεν έχουν «επισκιάσει» το έργο που αποτελεί καρπό της συνεργασίας μαζί του και η ηθοποιός απάντησε: «Όχι, καθόλου. Όχι. Είμαι περήφανη».

Όταν της ζητήθηκε να επιλέξει μια ταινία από την καριέρα της που ξεχωρίζει, η Κίτον επισήμανε ότι είναι η πρώτη συνεργασία της με τον Γούντι Άλεν, το φιλμ «Play it Again Sam» του 1972, εποχή που η Κίτον ήταν ανερχόμενη για να ακολουθήσει ο ρόλος της στον «Νονό» του Φράνσις Φορντ Κόπολα που έμελλε να την καθιερώσει.