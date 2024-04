Τηλεθέαση: Η μάχη του Σαββάτου (27/4) - Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα

Τηλεθέαση - Το βράδυ του Σαββάτου (27/4) στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», ενώ ακολούθησε το «J2US» και το «Survivor – Τα παιχνίδια της Καραϊβικής».

Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», με τους «Απαράδεκτους» να βρίσκονται στη δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη ακολούθησε το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 17,6%

J2US 14,4%

SURVIVOR – ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ 13,2%

ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ 12,4%

ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 11,6%

VΙΝΥΛΙΟ REWIND (Ε) 10,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 7,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – SING 2 6,1%

ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 5,9%

LATE NIGHT:

THE 2NIGHT SHOW – BEST OF 11,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΑΧΑΡΑ 7,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE AMAZING SPIDERMAN 2 3,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 14,9%

ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ 13,4%

ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 12,1%

J2US 12%

VΙΝΥΛΙΟ REWIND (Ε) 10,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – SING 2 9,4%

SURVIVOR – ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ 8,4%

ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 8,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 6,6%

LATE NIGHT:

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 10,5%

THE 2NIGHT SHOW – BEST OF 10,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 5,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΑΧΑΡΑ 5,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE AMAZING SPIDERMAN 2 5,1%

ΠΗΓΗ