Eurovision stories: Τραγούδια που δεν νίκησαν αλλά έγιναν επιτυχίες κι εκείνα που κέρδισαν χωρίς λόγο

Μία από τις μεγαλύτερες διαχρονικές επιτυχίες της Eurovision είναι το γνωστό Voltare που ναι μεν τερμάτισε τρίτο αλλά όλοι νομίζουν πως είχε κερδίσει. Το τραγούδι που νίκησε ήταν το «Dors, Mon Amour» by του André Claveau.

«My secret combination. It ‘s a mystery for you» τραγούδησε η Καλομοίρα στην Eurovision 2008, που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Το τραγούδι τερμάτισε τρίτο πίσω από τη Ρωσία του Dima Bilan και το «Believe» και την Ουκρανία με το «Shady Lady» της Ani Lorak.

Το Hold me ήταν ομολογουμένως ένα πολύ ωραίο κομμάτι αλλά έμεινε στη 2η θέση από την Δανία και το τραγούδι «Only Teardrops» με την Emmelie de Forest. Στην 6η θέση η Ελλάδα με τον Αγάθωνα και τους Koza Mostra!

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που μια ομάδα Γάλλων σχεδόν έκλεψε την παράσταση τραγουδώντας για μουστάκια. Μπορεί να τερμάτισε τελευταίο στον τελικό του διαγωνισμού, αλλά έγινε αγαπημένο. Ήταν η χρονιά που η Κοντσίτα Βουρστ έγραψε ιστορία στη σκηνή της Eurovision κερδίζοντας το 2014 με το «Rise Like A Phoenix» εκπροσωπώντας την Αυστρία.

«You Are the Only One» – Sergey Lazarev, Ρωσία (2016)

Το «You Are the Only One» του Sergey Lazarev εκπροσώπησε τη Ρωσία στη Eurovision 2016 και στο τέλος της βραδιάς κατέλαβε την 3η θέση, ανάμεσα σε 26 χώρες. Η Ρωσία, παρόλο που βγήκε πρώτη στο televoting, κατέλαβε μόλις την 6η θέση στις επιτροπές και βρέθηκε στην 3η θέση.