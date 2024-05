Eurovision 2024: Η Μαρίνα Σάττι θα διαγωνιστεί τελικά στην 11η θέση μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας

Απόψε θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας.

Η ΕΡΤ1, σε απευθείας σύνδεση με τη σκηνή του Μalmö Arena, θα μεταδώσει τον τελικό στις 22:00. Μετά την περσινή νίκη της Loreen με το «Tattoo», αυτή είναι η έβδομη φορά που ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στη Σουηδία. Η πόλη του Μάλμε φιλοξένησε τη Eurovision το 1992 και το 2013. Η Στοκχόλμη διοργάνωσε τη Eurovision το 1975, το 2000 και το 2016 και το Γκέτεμποργκ το 1985.

Όπως κάθε χρονιά, οι 10 καλύτεροι από κάθε ημιτελικό συμμετέχουν στον τελικό. Η νικήτρια του προηγούμενου έτους και διοργανώτρια χώρα Σουηδία έχει αυτόματη είσοδο στον τελικό, καθώς και οι «Big Five» χώρες δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Στον τελικό θα συμμετάσχουν συνολικά 25 χώρες, μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας.

Εκτός του τελικού της Eurovision τέθηκε η Ολλανδία μετά τις καταγγελίες για τον Τζουστ Κλάιν. Με επίσημη ανακοίνωσή της η EBU ενημερώνει πως ο Ολλανδός τραγουδιστής δεν θα συμμετάσχει στον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision.

Αν και η διοργάνωση δεν ξεκαθάρισε τι ακριβώς έχει συμβεί σχετικά με το περιστατικό, για το οποίο κατηγορείται ο καλλιτέχνης, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό του. Η ανακοίνωση ωστόσο, κάνει λόγο για «ανάρμοστη συμπεριφορά» απέναντι σε μέλος της παραγωγής.

Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι θα εμφανιστεί στη 11η θέση και η Κύπρος με τη Silia Kapsis στην 19η.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών:

1. Σουηδία / Marcus & Martinus - Unforgettable

2. Ουκρανία / a. alyona & J. Heil - Teresa & Maria

3. Γερμανία / Isaak - Always on the Run

4. Λουξεμβούργο / Tali - Fighter

5. Ισραήλ / Eden Golan - Hurricane

6. Λιθουανία / Silvester Belt - Luktelk

7. Ισπανία / Nebulossa - Zorra

8. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

9. Ιρλανδία / Bambie Thug - Doomsday Blue

10. Λετονία / Dons - Hollow

11. Ελλάδα / Marina Satti - ZARI

12. Ηνωμένο Βασίλειο / Olly Alexander - Dizzy

13. Νορβηγία / Gåte - Ulveham

14. Ιταλία / Angelina Mango - La noia

15. Σερβία / Teya Dora - Ramonda

16. Φινλανδία / Windows95man - No Rules!

17. Πορτογαλία / Iolanda - Grito

18. Αρμενία / LADANIVA - Jako

19. Κύπρος / Silia Kapsis - Liar

20. Ελβετία / Nemo - The Code

21. Σλοβενία / Raiven - Veronika

22. Κροατία / Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

23. Γεωργία / Nutsa Buzaladze - Firefighter

24. Γαλλία / Slimane - Mon amour

25. Αυστρία / Kaleen - We Will Rave

Η ψηφοφορία

Το 2024, έγιναν ορισμένες αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η πιο σημαντική αφορά στην επέκταση του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, η ψηφοφορία στον μεγάλο τελικό θα ανοίξει λίγο πριν την εκτέλεση του πρώτου τραγουδιού, θα παραμείνει ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια των εμφανίσεων και για έως και 40 λεπτά μετά την εκτέλεση του τελευταίου τραγουδιού.

Οι θεατές και στις 36 χώρες που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2024 μπορούν να ψηφίσουν για τα 25 τραγούδια του Μεγάλου Τελικού. Όσοι παρακολουθούν στις συμμετέχουσες χώρες μπορούν να ψηφίσουν χρησιμοποιώντας την επίσημη εφαρμογή της Eurovision ή μέσω τηλεφώνου ή/και SMS. Οι σχετικοί αριθμοί θα εμφανίζονται στην οθόνη από κάθε συμμετέχοντα ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Όσοι παρακολουθούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορούν να ψηφίσουν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.esc.vote.



Η ψηφοφορία για τους θεατές σε χώρες που δεν συμμετέχουν - το Rest of The World - έχει ανοίξει ήδη. Η δυνατότητα να ψηφίσουν την αγαπημένη τους χώρα ξεκίνησε μετά το τέλος της μετάδοσης του Dress Rehearsal 2, που έγινε την Παρασκευή. Όταν η ψηφοφορία κλείσει, τα Top 10 πιο δημοφιλή τραγούδια σε κάθε συμμετέχουσα χώρα θα κατανεμηθούν με βαθμούς από 1 έως 8, 10 και 12 πόντοι.

Η κριτική επιτροπή σε κάθε μία από τις 36 συμμετέχουσες χώρες θα απονείμει επίσης συνολικά 58 βαθμούς (1 – 8, 10 και 12). Κάθε κριτική επιτροπή θα παρακολουθήσει και θα ψηφίσει με βάση το Dress Rehearsal 2 που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 10 Μαΐου.

Ο συνολικός αριθμός των πόντων που θα κατανεμηθούν από τις 36 εθνικές Κριτικές Επιτροπές θα είναι 2.146.

Ποιοι είναι οι «Big Five»

Οι λεγόμενοι «Big Five» είναι οι εξής: η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες συνεισφέρουν τα περισσότερα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Από το 2000, οι χώρες αυτές εξασφαλίζουν αυτόματα μια θέση στον Μεγάλο Τελικό.

Eurovision 2024 - Big Five & ?? Sweden - Recap Of All The Songs

Τα προγνωστικά

Το μεγάλο φαβορί θεωρείται ο Baby Lasagna που εκπροσωπεί την Κροατία με το «Rim Tim Tagi Dim», ένα electro-glam-metal κομμάτι σε ένα εκρηκτικό stage show. Το Ισραήλ, μετά τον Β' Ημιτελικό, κέρδισε σημαντικό έδαφος στην κούρσα καταφέρνοντας να διεισδύσει ανάμεσα στον Κροάτη και τον Ελβετό και να βρει τον εαυτό του ξαφνικά στη 2η θέση των στοιχηματικών εταιρειών. Μία από τις πιο πολυδιαφημισμένες συμμετοχές είναι το «Code» της Ελβετίας, στο οποίο ο τραγουδιστής Nemo, ένα non-binary άτομο, περιγράφει το ταξίδι της ταυτότητας του φύλου του. Άλλα τραγούδια που προκαλούν αίσθηση, είναι το «La Noia» της Angelina Mango από την Ιταλία και το «Doomsday Blue» της Bambie Thug για την Ιρλανδία.

Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στα προγνωστικά

Σύμφωνα με το Eurovisionworld.com, η Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι» βρίσκονται στην 9η θέση από τις συνολικά 26 χώρες. Στο televoting, όμως, που αφορά στα προγνωστικά για τις ψήφους του κοινού, η χώρα βρίσκεται λίγο ψηλότερα και συγκεκριμένα στην 6η θέση.

Το ποιος θα επικρατήσει, όμως, θα πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε.