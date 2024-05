Το 1997 η Sarah Jessica Parker ήταν η πρώτη που παντρεύτηκε με μαύρο νυφικό, γιατί μόνο αυτή θα μπορούσε

Στην ταινία «Sex and the city», όταν ο Mr. Big κάνει δώρο ένα δαχτυλίδι με ένα εντυπωσιακό διαμάντι στην Carrie, το διαμάντι είναι μαύρο.

Tης το χαρίζει για να θυμάται ότι είναι παντρεμένη, αφού σε ένα ταξίδι που έκανε με τις φίλες της στο Άμπου Ντάμπι είχε συναντήσει και φιλήσει τον πρώην της. Όταν η Carrie τον ρωτάει «Γιατί μου πήρες ένα μαύρο διαμάντι;», εκείνος της απαντά: «Eπειδή δεν μοιάζεις με καμία άλλη».

Δεν ξέρω αν ο σεναριογράφος της σειράς εμπνεύστηκε από το μαύρο νυφικό που φόρεσε η ηθοποιός στην πραγματική της ζωή, όταν παντρεύτηκε τον Matthew Broderick, αλλά θα μπορούσε.

Η Sarah Jessica Parker παντρεύτηκε τον Matthew Broderick στις 19 Μαΐου 1997 και επέλεξε ένα μαύρο νυφικό το οποίο μπορεί να αποτέλεσε ανατρεπτική πρόταση μόδας, ωστόσο, όπως εξήγησε στη συνέχεια, δεν το έκανε γι’ αυτόν τον λόγο. «Ντρεπόμουν πάρα πολύ να παντρευτώ με λευκό νυφικό, και τόσο ο Matthew όσο και εγώ δεν θέλαμε να τραβήξουμε πολύ την προσοχή», δήλωσε αργότερα στο Marie Claire. «Το οποίο είναι γελοίο, γιατί ο γάμος σου είναι εκεί που μπορείς να απολαμβάνεις την προσοχή, όταν σου βγαίνει φυσιολογικά».

Σε άλλη της συνέντευξη στον Andy Cohen και στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen», παραδέχθηκε πως «Ω, μακάρι να το είχα επιλέξει μόνο και μόνο επειδή ένιωθα αντισυμβατική» και πρόσθεσε: «Απλώς δεν ήθελα να αφιερώσω χρόνο στο να ψάξω για νυφικό». Πρόσθεσε πως το φόρεμα που επέλεξε δεν ήταν καν custom made: «Υπήρχε ένα κατάστημα που μου άρεσε, το οποίο γνώριζα και απλά πήγα και πήρα ό,τι είχαν κρεμασμένο», είπε στον παρουσιαστή του talk show.

Η αλήθεια είναι πως το ζευγάρι είχε φροντίσει να μην ενημερώσει τους 100 καλεσμένους του πως πήγαιναν σε γάμο. Τους έστειλαν προσκλήσεις για να παραβρεθούν σε ένα πάρτι, με αποτέλεσμα να βρεθούν προ εκπλήξεως όταν φτάνοντας στο Angel Orensanz Center στο Lower East Side, συνειδητοποίησαν ότι ήταν καλεσμένοι σε γάμο, τον οποίο τέλεσε η αδερφή του Matthew Broderick, Janet Broderick Kraft.

Mερικά χρόνια μετά, η ηθοποιός δήλωσε στο Μarie Claire για τον τρόπο που αντιμετώπισε το γάμο της: «Αντιμετωπίσαμε τον γάμο σαν να ήταν ένα μεγάλο πάρτι ένα βράδυ Δευτέρας και το μετανιώνω». Aργότερα στην εκπομπή Today παραδέχθηκε πως αν ξαναπαντρευόταν, θα τα έκανε όλα διαφορετικά: «Θα φορούσα ένα όμορφο, κανονικό νυφικό, όπως θα έπρεπε να είχα φορέσει εκείνη την ημέρα».

Kαι σε άλλη συνέντευξή της στο Martha Stewart Weddings το 2015, ομολόγησε πως «Αν παντρευόμουν σήμερα, πιθανότατα θα φορούσα κρεμ, απλώς για να έχω αυτή την εμπειρία σαν νύφη. Τώρα, θα ήθελα το φόρεμά μου να έχει μια αίσθηση Oscar de la Renta, τσέπες κάτω από τη μέση, ένα πολύ εφαρμοστό μπούστο, μια τεράστια φούστα, από ταφτά ή σατέν», εξήγησε. «Αυτή η σιλουέτα μου αρέσει γιατί είναι παλιομοδίτικη, αλλά μπορεί να δείχνει πολύ μοντέρνα».

Γιατί όμως επέλεξε ένα μαύρο νυφικό στο γάμο της;