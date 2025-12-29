Σάκης Ρουβάς: Η στιγμή που σηκώνει τη Νατάσα Θεοδωρίδου στην πίστα και του σκίζεται το παντελόνι

O Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου, συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους, στη σκηνή του ανακαινισμένου «Έναστρον», με τον κόσμο να γεμίζει ασφυκτικά το νυχτερινό κέντρο τις ημέρες των γιορτών.

Οι δύο καλλιτέχνες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Πολλές φορές όμως καλούνται να αντιμετωπίσουν και απρόοπτα. Το Σάββατο (27-12-2025) σκίστηκε το παντελόνι του δημοφιλή τραγουδιστή, ωστόσο ο ίδιος αντέδρασε ψύχραιμα.

Όπως κατέγραψαν θαμώνες του νυχτερινού κέντρου, κάποια στιγμή ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε στα χέρια τη Νατάσσα Θεοδωρίδου σε μια εντυπωσιακή χορογραφία, που όμως είχε σαν αποτέλεσμα να σκιστεί σε ένα σημείο, το παντελόνι του τραγουδιστή.

Ο Σάκης Ρουβάς ανέφερε ότι αυτό δεν ήταν το πρώτο παντελόνι που σκίστηκε πάνω σε σκηνή. Η Νατάσα Θεοδωρίδου έβαλε τα γέλια, με τα κινητά τηλέφωνα στο νυχτερινό κέντρο να παίρνουν «φωτιά». Ο τραγουδιστής επιστράτευσε την εμπειρία του και συνέχισε το πρόγραμμά του ανεπηρέαστος.