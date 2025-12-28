Τα ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz που παντρεύτηκαν το 2025

Χρήστος Χολίδης – Κατερίνα Γκιουζέλη, Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα, FY – Αλεξία Κεφαλά και Τζώνης Καλημέρης – Ελπίδα Ιακωβίδου ήταν τα 4 ζευγάρια της ελληνικής showbiz που επέλεξαν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου μέσα στον χρόνο.

Χρήστος Χολίδης – Κατερίνα Γκιουζέλη

Ο Χρήστος Χολίδης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του το απόγευμα του Σαββάτου 19 Ιουλίου.

Ο τραγουδιστής ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του, Κατερίνα Γκιουζέλη μετά από 3 χρόνια σχέσης. Ο γάμος του Χρήστου Χολίδη και της Κατερίνας Γκιουζέλη έγινε στην Κερατέα, ενώ κουμπάροι του ζευγαριού ήταν πρόσωπα από το φιλικό τους περιβάλλον.