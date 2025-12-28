Η Χάρις Αλεξίου έγινε 75: Η τούρτα, το τραγούδι που είπε και συγκινήθηκε και η έκπληξη των φίλων της

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα ήταν η χθεσινή για τηΧαρούλα Αλεξίου, η οποία γιόρτασε τα 75ά γενέθλιά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να τα περάσει με αγαπημένους φίλους στη Χαλκίδα.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια βρέθηκε στην πόλη της Εύβοιας μαζί με στενούς της ανθρώπους, επιλέγοντας –σύμφωνα με το eviathema– τη γνωστή ταβέρνα «Τσαφ» για το γεύμα των γενεθλίων της. Το κλίμα στο κατάστημα ήταν από την πρώτη στιγμή ζεστό και εορταστικό, με την ίδια να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ανεπιτήδευτης χαράς, σε μια βραδιά που κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους αλλά με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήρθε λίγο πριν την εμφάνιση της γενέθλιας τούρτας. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος, θέλοντας να τιμήσουν την παρουσία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, επέλεξαν να ακουστεί από τα ηχεία το εμβληματικό της τραγούδι «Θα μεγαλώνουμε μαζί». Η μουσική πλημμύρισε τον χώρο, δημιουργώντας μια νοσταλγική και βαθιά ανθρώπινη ατμόσφαιρα, προκαλώντας εμφανή συγκίνηση τόσο στην ίδια όσο και στην παρέα της.

Ιδιαίτερο χρώμα στη γιορτή έδωσαν και οι φίλοι της, οι οποίοι –όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media– φρόντισαν να κάνουν τη μέρα ακόμη πιο ξεχωριστή, επιστρατεύοντας ένα λεωφορείο «από τα παλιά» για τη μετακίνησή τους από την Αθήνα στη Χαλκίδα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το κλίμα ήταν κεφάτο, με τραγούδια και χαμόγελα, ενώ από την παρέα δεν θα μπορούσε να λείπει η πολύ καλή της φίλη, Δήμητρα Γαλάνη. Οι δύο αγαπημένες ερμηνεύτριες ανέβηκαν στο λεωφορείο και τραγούδησαν μαζί το Τράβα μπρος, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές σε όσους βρέθηκαν δίπλα τους, πριν το λεωφορείο αναχωρήσει για τη Χαλκίδα.

Η ίδια η Χαρούλα Αλεξίου επέλεξε να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από τη γιορτή με τους θαυμαστές της μέσα από τα social media, ανεβάζοντας μια φωτογραφία και συνοδεύοντάς τη με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Πάει πέρασε κι αυτό! Πάμε γι’ άλλα τώρα!»