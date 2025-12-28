Καιρός Πρωτοχρονιά: Αλλαγή χρόνου με κρύο, παγετό και ισχυρούς ανέμους

Πρωτοχρονιά με κρύο και ισχυρούς ανέμους θα κάνουμε φέτος με τον καιρό να αρχίζει να επιδεινώνεται θυμίζοντας χειμώνα.

Οι προβλέψεις για την Πρωτοχρονιά «κλείδωσαν» και η αλλαγή του χρόνου θα έχει αρκετό κρύο, αλλά και βροχές σε κάποιες περιοχές σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους.

Για σήμερα (28.12.2025) και αύριο (29.12.2025) αναμένεται έντονο κρύο και θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου. Οι ριπές ανέμου θα φτάνουν τα 10 μποφόρ.

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου έγραψε σε ανάρτησή του το Σάββατο (27.12.2025) στο Facebook ότι θα επικρατήσουν «σφοδροί άνεμοι σε επίπεδα θύελλας και έντονο κρύο στην αίσθηση κυρίως την Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα 28/29 Δεκεμβρίου σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική».

Οσον αφορά στην παραμονή της Πρωτοχρονιάς η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, ενώ παγετός θα υπάρχει κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η επιδείνωση του καιρού οφείλεται στις ψυχρές αέριες μάζες που θα κινηθούν από τη Βόρεια Ευρώπη και προς την Ελλάδα, φέρνοντας την πρώτη ουσιαστική «εισβολή» του χειμώνα για φέτος.

Ο καιρός αύριο Δευτέρα (29.12.2025)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 12 με 14, στα δυτικά τους 14 με 16 στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 15 με 17 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη (30.12.2025)

Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, βαθμιαία στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, και από το βράδυ στα νότια τμήματα της Θεσσαλίας, τη βόρεια Εύβοια και τις Σποράδες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη (31.12.2025) – Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα βόρεια και κεντρικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά (01.01.2026)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια με σποραδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ανατολικά ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.