Μαίρη Συνατσάκη: «Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου, αυτό που είδα ήταν ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ»

Η Μαίρη Συνατσάκη έκανε μία προσωπική αποκάλυψη, εξηγώντας τον λόγο που κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης της στην κόρη της Ολίβια αποφάσισε να κάνει unfollow στην Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram.

Όπως δήλωσε, μιλώντας στο podcast του Fipster, αποφάσισε να προβεί σε αυτήν την απόφαση όταν η Κατερίνα Καινούργιου έπαιξε ένα ρεπορτάζ στην εκπομπής της με όλους τους πρώην συντρόφους της Μαίρης Συνατσάκη, τους οποίους ρωτούσαν πώς νιώθουν που είναι έγκυος!

«Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη”», δήλωσε.