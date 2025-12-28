Η on air έκπληξη του Αντώνη Ρέμου στον Νίκο Αλιάγα

Ο Αντώνης Ρέμος επεφύλαξε μια μεγάλη έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα, καθώς εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπή του στη γαλλική τηλεόραση.

Ο κορυφαίος ερμηνευτής ταξίδεψε στο Παρίσι και βρέθηκε στο «Chanson Secrète», της εκπομπής που παρουσιάζει ο Νίκος Αλιάγας και κάνει συγκινητικές εκπλήξεις σε διάσημους καλεσμένους.

Στο εορταστικό επεισόδιο, που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ο παρουσιαστής έγινε ξαφνικά… καλεσμένος, με τους συνεργάτες του να τον αιφνιδιάζουν με «άρωμα» Ελλάδας: αρχικά, η Lara Fabian και ο Ycare του τραγούδησαν στα ελληνικά, ενώ ακολούθησαν ο Βασίλης Σαλέας με το κλαρίνο του και ένα παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μεσολόγγι.

Αποκορύφωμα ήταν η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου, που διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με τον Νίκο Αλιάγα. Ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε τη νέα του μεγάλη επιτυχία «Δευτέρα», προκαλώντας συγκίνηση και ενθουσιασμό, αλλά και επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της μουσικής του.