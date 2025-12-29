Ζευγάρι παντρεύτηκε στο Περιστέρι και δίπλα στην εκκλησία είχε συναυλία η Ρία Ελληνίδου

Η ημέρα του γάμου ενός ζευγαριού που παντρεύτηκε στο Περιστέρι συνοδεύοταν υπό τους ήχους της Ρία Ελληνίδου, καθώς δίπλα στην εκκλησία όπου τελέστηκε το μυστήριο, η τραγουδίστρια έκανε συναυλία.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας και συνέπεσε με τη ζωντανή εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου στην πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφεται η στιγμή που το ζευγάρι έβγαινε από την εκκλησία, ενώ παράλληλα ακουγόταν η Ρία Ελληνίδα να ερμηνεύει. Στο απόσπασμα διακρίνεται μάλιστα, ο κόσμος που παρακολουθούσε τη συναυλία να βρίσκεται πολύ κοντά με τους καλεσμένους του γάμου. «Όταν την ημέρα του γάμου σου έχει συναυλία η Ρία Ελληνίδου» έγραψε το πρόσωπο που κοινοποίησε το συγκεκριμένο βίντεο και πρόσθεσε για τους νεόνυμφους «να ζήσετε παιδιά».