Το «Jingle Bells» έγινε... ζεϊμπέκικο

Ο χορευτής Αλέξανδρος Μουσούλος παρουσίασε μια πρωτότυπη και εντελώς διαφορετική εκδοχή του παγκοσμίως γνωστού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «Jingle Bells».

Συγκεκριμένα, εμπνεύστηκε την ιδέα να προσαρμόσει την αγγλική μορφή των «Τρίγωνα Κάλαντα» σε ρυθμό ζεϊμπέκικου, συνοδεύοντάς την με αντίστοιχη χορογραφία.

Το ιδιαίτερο αυτό εγχείρημα προβλήθηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα, το μεσημέρι, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.