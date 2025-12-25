Το «Jingle Bells» έγινε... ζεϊμπέκικο

Εμπνευστής και εκτελεστής της ιδέας ο χορευτής Αλέξανδρος Μουσούλος
Ο χορευτής Αλέξανδρος Μουσούλος παρουσίασε μια πρωτότυπη και εντελώς διαφορετική εκδοχή του παγκοσμίως γνωστού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «Jingle Bells».
Συγκεκριμένα, εμπνεύστηκε την ιδέα να προσαρμόσει την αγγλική μορφή των «Τρίγωνα Κάλαντα» σε ρυθμό ζεϊμπέκικου, συνοδεύοντάς την με αντίστοιχη χορογραφία.
Το ιδιαίτερο αυτό εγχείρημα προβλήθηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα, το μεσημέρι, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.
