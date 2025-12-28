Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό τραγούδησε Γιάννη Σπανό

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Γιάννης Σπανός είχε εγκατασταθεί στο Παρίσι και επιχειρούσε να κάνει το όνομά του γνωστό στη γαλλική μουσική σκηνή. Εκεί έπαιζε πιάνο σε μικρές μπουάτ στη συνοικία του Ριβ Γκος, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες που άφησαν εποχή.

Το 1962, ο σκηνοθέτης Λουί Μαλ επέλεξε τον Σπανό να συνθέσει μουσική για την ταινία «Vie Privée» («Ιδιωτική ζωή»). Η πρωταγωνίστρια της ταινίας, η Μπριζίτ Μπαρντό, εκτός από κινηματογραφική ερμηνεία, ανέλαβε και τη φωνητική απόδοση του τραγουδιού «Sidonie», το οποίο έγινε μέρος του soundtrack της ταινίας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και ως δίσκος 45 στροφών το 1962, σημειώνοντας επιτυχία και προβάλλοντας το ταλέντο του Σπανού σε ένα διεθνές κοινό.