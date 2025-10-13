Πάνος Ρούτσι: "Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ χωρίς κάμερες"

Ιδιαίτερη αναφορά στον Νίκο Καρβέλα έκανε ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας για τη μάχη που έδωσε επί 23 μέρες με την απεργία πείνας, προκειμένου να του επιτραπεί η εκταφή του γιου του και να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, αποκάλυψε ότι η στήριξη του κόσμου και η σκέψη του γιου του, Ντένις, τον κράτησε δυνατό όλες αυτές τις μέρες.

Οπως αποκάλυψε, μιλώντας στον ρ/σ "Αθήνα 984", η αρχαιολόγος, συνδικαλίστρια και στέλεχος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Δέσποινα Κουτσούμπα, ο Νίκος Καρβέλας "βράδυ παρά βράδυ ήταν εκεί, δίπλα στον Πάνο Ρούτσι".

Αναφερόμενος στον γνωστό συνθέτη, είπε ότι βρισκόταν στο πλευρό του σχεδόν κάθε βράδυ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Χωρίς κάμερες ή δηλώσεις, ο Νίκος Καρβέλας στάθηκε αθόρυβα δίπλα του, προσφέροντάς του δύναμη και ανθρώπινη παρουσία σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

"Πέρασαν και αρκετοί καλλιτέχνες από το Σύνταγμα. Είναι αλήθεια ότι ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ. Μου έλεγε ότι θέλει να είναι μαζί μου για να μην είμαι μόνος μου. Κουβεντιάζαμε ώρες. Ήταν πολύ όμορφο. Το έκανε με την καρδιά του χωρίς δημοσιότητα, χωρίς κάμερες. Δεν ήθελε, γι’ αυτό ερχόταν αργά το βράδυ", αποκάλυψε ο Πάνος Ρούτσι.

"Είκοσι τρεις μέρες απεργία πείνας, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα. Υπέφερα. Πείνασα. Πόνεσα. Θύμωσα. Αλλά το αίσθημα της νίκης ήταν πολύ δυνατό. Γύρισα το κεφάλι πάνω και είπα "αγόρι μου, παιδί μου, νικήσαμε”. Αυτός ήταν που μου έδινε τη δύναμη κάθε βράδυ, κοιμόμουν, ξυπνούσα μαζί του και ήταν πάντα δίπλα μου.

Πάρα πολύ άνθρωποι υπέγραψαν, γεμίσαμε 30 τετράδια, πρέπει να ήταν η μισή Αθήνα. Όλες οι ευχές, όλα τα ποιήματα που μας έχουν γράψει, όλα θα βγουν κάποια στιγμή σε ένα βιβλίο, για να μάθει όλοι τι κόσμος πέρασε από το Σύνταγμα", είπε ο Πάνος Ρούτσι.