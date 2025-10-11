Πέθανε η θρυλική ηθοποιός Ντάιαν Κίτον σε ηλικία 79 ετών

Η ηθοποιός-θρύλος του Χόλιγουντ, Ντάιαν Κίτον πέθανε σε ηλικία 79 ετών, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Ντάιαν Κίτον πέθανε στην Καλιφόρνια, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της στο περιοδικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου της.

Η Κίτον, η οποία έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1970, πρωταγωνίστησε σε επιτυχημένες ταινίες όπως οι «Ο Νονός», «Άνι Χολ», «Μπέιμπι Μπουμ», «Πρώτη Σύζυγος Κλαμπ» και «Κάτι Πρέπει να Κάνει». Η σπουδαία καριέρα της διήρκεσε περισσότερο από μισό αιώνα.

Κοιτάζοντας πίσω στην καριέρα της, η Κίτον είχε δηλώσει στο PEOPLE το 2019: «Δεν ξέρω τίποτα και δεν έχω μάθει. Το ότι μεγαλώνω δεν με έχει κάνει σοφότερη. Χωρίς την υποκριτική θα ήμουν μια ακατάλληλη».

Η Κίτον δεν παντρεύτηκε ποτέ. «Σήμερα σκεφτόμουν ότι είμαι η μόνη στη γενιά των ηθοποιών μου που ήταν μόνη σε όλη της τη ζωή», είχε πει στην ίδια συνέντευξη.«Χαίρομαι πολύ που δεν παντρεύτηκα. Είμαι περίεργη. Θυμάμαι στο λύκειο, ένας τύπος ήρθε και μου είπε: “Μια μέρα θα γίνεις καλή σύζυγος”. Και σκέφτηκα: “Δεν θέλω να είμαι σύζυγος. Όχι”».

Η σπουδαία ηθοποιός είχε αποκτήσει δύο παιδιά, την Ντέξτερ και τον Ντιουκ, τους οποίους υιοθέτησε το 1996 και το 2001, αντίστοιχα. «Η μητρότητα δεν ήταν μια παρόρμηση στην οποία δεν μπορούσα να αντισταθώ, ήταν περισσότερο σαν μια σκέψη που σκεφτόμουν για πολύ καιρό. Έτσι βυθίστηκα», είχε πει στο Ladies’ Home Journal το 2008.