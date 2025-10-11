Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Πνίγηκε 4χρονο παιδί σε πισίνα ξενοδοχείου

Τραγικό συμβάν

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός 4χρονου παιδιού σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί φαίνεται πως ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του - τουρίστες από την Ινδία - και έπεσε στην πισίνα, με αποτέλεσμα να πνιγεί. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή του, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρουν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα στην πισίνα, διερευνώνται από τις αρχές.

#tags Σαντορίνη Πισίνα Παιδί Πνιγμός

